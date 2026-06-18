Maturità 2026, la classifica delle tracce più scelte: vince Mario Calabresi

Mario Calabresi batte tutti nella prima prova della Maturità 2026. Secondo i primi dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, la traccia più scelta dagli studenti è stata quella dedicata al brano tratto dal libro Alzarsi all’alba, svolta dal 23,2% dei maturandi.

La proposta era inserita nella Tipologia C, dedicata alla riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Al centro c’era il tema della fatica, affrontata non solo come peso o ostacolo, ma anche come esperienza legata alla dedizione, alla costanza, alla pazienza e alla responsabilità.

Alle spalle di Calabresi si colloca la traccia su Frank Furedi, scelta dal 20,7% degli studenti. Il brano era tratto dal saggio I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere ed era la terza proposta della Tipologia B, dedicata all’analisi e produzione di un testo argomentativo.

Terzo posto per la traccia tratta dall’articolo Funziona a meraviglia della giornalista Wenke Husmann, scelta dal 19% dei maturandi. Anche questa proposta rientrava nella Tipologia C e invitava gli studenti a riflettere sulla meraviglia, sull’incanto e sulla capacità di guardare il mondo con uno sguardo non puramente utilitaristico.

A pari merito, con il 12,7%, si trovano due tracce molto diverse tra loro. La prima è quella letteraria su I piaceri di Vitaliano Brancati, seconda proposta della Tipologia A. La seconda è quella dedicata al discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente, inserita nella Tipologia B.

Più indietro la traccia su Piero Bianucci, tratta dal libro Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire, scelta dal 6,5% degli studenti. Ultima per preferenze la poesia di Cesare Pavese Passerò per Piazza di Spagna, prima proposta della Tipologia A, scelta dal 5,3% dei maturandi.

La distribuzione cambia però a seconda dell’indirizzo scolastico. Nei licei la traccia più scelta è stata quella di Wenke Husmann, con il 20,1%. Negli istituti tecnici e professionali ha invece prevalso nettamente Mario Calabresi: il brano tratto da Alzarsi all’alba è stato scelto dal 30,9% degli studenti dei tecnici e dal 37,6% dei maturandi dei professionali.

La classifica completa delle tracce più scelte alla prima prova della Maturità 2026 è quindi questa: Mario Calabresi 23,2%; Frank Furedi 20,7%; Wenke Husmann 19%; Vitaliano Brancati e Giuseppe Saragat 12,7%; Piero Bianucci 6,5%; Cesare Pavese 5,3%.

I dati derivano da un’indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale e offrono una prima fotografia delle preferenze degli studenti.