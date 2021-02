Urzì (FdI): “Perchè la Lega continua ad essere alleata della SVP a Bolzano?”

Perchè la Lega continua ad essere alleata della SVP a Bolzano? E’ questa la provocazione lanciata dal Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, a seguito della decisione del partito sudtirolese di sostenere le forze di centrosinistra. Una polemica del resto ulteriormente animata dal fatto che solo un mese fa Claudio Cia, collega di partito del Consigliere provinciale altoatesino, era stato costretto a lasciare il suo posto da assessore regionale proprio a seguito della sua adesione nel partito di Giorgia Meloni, adesione totalmente ostracizzata da parte dell’SVP. “Questo comportamento è lo stesso che ha fatto perdere le elezioni a Bolzano: il silenzio totale, assoluto della Lega provinciale altoatesina di fronte alla sua alleata, la Svp, che dichiara di essere pronta all’ingresso (per la prima volta ufficiale) in una maggioranza di governo, di sinistra, proponendone addirittura il nome del Presidente del Consiglio: Conte”, ha affermato Alessandro Urzì che poi ha ricordato quando Kompatscher, terminata la seduta di giunta con gli assessori leghisti, era salito sul palco di Caramaschi qualche giorno prima che il suo partito decidesse anche formalmente di apparentarsi con il Pd e la Sinistra radicale per il ballottaggio. La decisione non era stata ancora presa. Si poteva impedirla puntando i piedi. Lo si doveva fare anche a Laives, facendo pagare alla Svp il conto delle sue scelte al fianco della Sinistra nel capoluogo (ed ora a Roma).

“La Lega in Provincia – aggiunge Urzì – (e forse anche a Laives) avrebbe dovuto puntare i piedi e minacciare di aprire una crisi a Palazzo Widmann ma non si mosse foglia. Lasciarono che Achammer imponesse la linea al direttivo del partito e accettarono l’umiliazione, per mantenere ferme le proprie posizioni di rendita. Ora si rivive la medesima situazione con la Svp che, chiamata da Fico che sta esplorando la possibilità di creazione di una nuova maggioranza, dichiara di essere pronta a fare la sua parte e candida Giuseppe Conte. Lo stesso Conte che un giorno sì e l’altro ancora a Bolzano rimproverano di incapacità nella gestione dell’emergenza. Ma poi lo candidano al mandato ter. E la Lega tace”.

Urzì manifesta una certa preoccupazione a seguito del comportamento della Lega, comportamento che a suo dire possono dimostrare “un sostegno ombra della Lega locale al Conte ter, per interposta persona, mentre il partito a livello nazionale segue la strada dell’unità con Fratelli d’Italia e Forza Italia nel proporre elezioni. Perché gli assessori provinciali leghisti non pongono il problema politico chiedendo una verifica e chiudendosi in una visione di interessi del momento ma senza prospettiva? Ma sappiano che alla prima occasione, mancando di carattere e peso contrattuale, anche gli assessori leghisti provinciali, spremuti come dei limoni (citazione On. Siegfried Brugger), saranno scaricati. E allora perché questa assoluta inconsistenza sulla linea da tenere?Soprattutto in considerazione del fatto che la Svp è andata anche a richiedere un proprio rafforzamento (seggi ed eletti sicuri, a tavolino) in previsione della riforma della legge elettorale. Anche a danno della stessa Lega. Come si fa a tacere? La favola che a Bolzano si può governare poi a Roma ognuno fa le sue scelte è una chimera: la Lega può, anzi deve pretendere una Svp perlomeno blockfrei: incomprensibile che la Lega altoatesina la accetti schierata a Sinistra in modo dichiarato mentre a livello nazionale la linea è l’opposta”, ha affermato il Portavoce regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì.

Alessandro Urzì

Portavoce regionale di Fratelli d’Italia

Consigliere regionale e provinciale di Bolzano di Fratelli d’Italia