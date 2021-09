Scuola, i giovani della Destra italiana lanciano raccolta firme per chiedere tamponi gratis e salvare anno scolastico

“In occasione del rientro in classe, Gioventù Nazionale, Azione Studentesca e Azione Universitaria, lanciano una campagna di raccolta firme per poter chiedere tamponi gratuiti in tutti gli istituti, dalle scuole alle università.



L’iniziativa, già partita in Toscana, arriverà presto nelle principali piazze italiane per poter chiedere, a livello nazionale, un servizio efficiente per tutti gli studenti, affinché si faccia il possibile per garantire il diritto allo studio.



I militanti della Destra giovanile, preoccupati del rischio di un ritorno in Dad, chiedono test di negatività per il Covid-19 gratuiti per tutti gli studenti. L’attuale modalità di esibizione del green pass, rappresenta l’ennesima presa in giro e la più efficace arma di “distrazione di massa” di un Governo che ancora una volta non é stato in grado di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico in sicurezza.



Da mesi chiediamo che insieme alla campagna vaccinale si debba intervenire sul potenziamento dei servizi pubblici, l’ampliamento degli spazi scolastici, l’installazione della ventilazione meccanica e con tamponi gratuiti e termoscanner all’ingresso degli istituti scolastici.



Non è accettabile che il Ministro dell’Istruzione non applichi misure adeguate per garantire il diritto, in presenza, allo studio e scongiurare la possibilità che i nostri studenti perdano un altro anno scolastico.”



Lo dichiarano con una nota congiunta, Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Chiara La porta, vicepresidente di Gioventù Nazionale, Nicola D’ambrosio, presidente di Azione Universitaria e Anthony la Mantia, presidente di Azione Studentesca.