Elena Morali e Luigi Favoloso in Paganella

Cosa vi siete persi in questo autunno trentino? Elena Morali e Luigi Favoloso, che sono stati protagonisti di scatti da sogno nella fantastica cornice delle Dolomiti, in Paganella. Elena Morali, come una principessa tra le montagne, fa eco alla tradizione e alla cultura locale, dove si può parlare di principesse se non in Trentino, dove il ricordo della Sissi austriaca è ancora vivo?

Eccoli presso l’Hotel Boutique Spa Solea. Ospiti nelle scorse settimane, hanno offerto una bella visione delle nostre stupende montagne incornicianti il sogno delle favole di un tempo. In concomitanza con la prima neve, che si vede in lontananza sulle cime.

Luigi Favoloso e Elena Morali sono due personaggi noti specialmente per i loro viaggi da sogno che mostrano su Instagram: hanno inaugurato un modo nuovo di fare promozione al turismo, posando di persona nelle più belle località di viaggio di tutto il mondo.

L’idea della coppia è stata imitata da numerosissimi giovani che sfruttano Instagram per viaggiare e per mostrare splendidi hotel, luoghi, abiti, accessori.

L’idea di coniugare il lavoro con il viaggio è una delle belle novità del nostro tempo: merito della libertà di viaggiare e della globalizzazione. Tuttavia – insieme ad altri protagonisti della scena dello spettacolo e della moda – va messa in rilievo la qualità delle proposte che ci arrivano dai giovani, non solo immagini fredde: più che viaggi sono emozioni. Emozioni, questa volta, trentine. (MC)