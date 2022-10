Oggi è il Pasta day

Francesca Masin

Nata a Verona l’ 11 febbraio 1994, si trasferisce presto a Bussolengo. Si diploma al Liceo Socio Psico Pedagogico Carlo Montanari, per poi frequentare l’ Università di Verona, conseguendo la Laurea in Lettere. Desidera continuare gli studi per poter insegnare, ma soprattutto sogna di diventare una buona scrittrice. Partecipa al Premio De Palchi-Raiziss e ottiene il primo posto il 23 maggio 2014. Forte di una formazione umanistica, trae ispirazione anche da altre fonti, come il cantautorato, e, nello specifico, da Fabrizio de Andrè, che considera come il ‘suo poeta’.