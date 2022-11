Formazione continua per sostenere lo sviluppo

La formazione come motore dello sviluppo per un’amministrazione pubblica sempre più innovativa, digitale, veloce, in grado di semplificare le relazioni con cittadini e imprese. Questo l’obiettivo che si pone il piano di formazione 2023, da quest’anno “Catalogo”, di Tsm-Trentino School of Management, approvato ieri dalla Giunta provinciale su proposta del presidente, Maurizio Fugatti.

“Per affrontare le difficili sfide poste dai cambiamenti in atto la pubblica amministrazione – ha evidenziato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – non può prescindere dal formare una classe di funzionari pubblici sempre più competente. Dobbiamo prepararci al futuro della nostra organizzazione che in conseguenza della speciale autonomia è centrale per lo sviluppo del Trentino. Le pubbliche amministrazioni – ha aggiunto il presidente della Provincia – devono mettersi in relazione con i vari attori del territorio per creare un “sistema” che sia sempre più competitivo”.

“Abbiamo l’ambizione – ha commentato l’amministratore delegato di Tsm, Delio Picciani – di essere considerati come un punto di riferimento per la formazione a supporto della buona amministrazione e per la valorizzazione del Trentino e della sua Autonomia, contribuendo, attraverso la formazione e la ricerca, allo sviluppo integrato dell’economia, dell’ambiente, del lavoro, del welfare e della cultura del nostro territorio. Siamo convinti che la formazione di qualità – ha aggiunto Picciani – possa trasformarsi in una leva strategica, indispensabile per rimanere competitivi sul mercato e aumentare il livello di soddisfazione di cittadini e imprese”.

Il Catalogo 2023, realizzato seguendo le linee guida del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari Generali della Provincia autonoma di Trento, intende fornire ai lavoratori una formazione continua, efficace e coerente con le strategie dell’Amministrazione provinciale. Si sviluppa in particolare l’idea di ecosistema della formazione, ovvero una formazione continua in grado di promuovere una cultura innovativa e una forma mentis flessibile, orientata all’apprendimento continuo.

Tre sono i pilastri su cui si fonda il concetto di ecosistema della formazione:

– People: richiama l’idea di una formazione pluralistica, intesa come contaminazione positiva tra i lavoratori per apprendere gli uni dagli altri;

– Power: energia motivazionale con un coinvolgimento attivo delle persone nella mission dell’Ente pubblico;

– Place: intesa come formazione aperta per identificare gli ambienti diversi e più idonei per fare formazione.

Il Catalogo 2023 propone numerosi percorsi per la crescita e lo sviluppo delle competenze digitali, di quelle giuridico–economiche e tecnico specialistiche e promuove, nel contempo, una cultura orientata alla sicurezza, al benessere organizzativo, ai processi e al lavoro agile, che rappresenta un altro importante pilastro per l’Amministrazione provinciale.

La Provincia si avvale della Società Tsm sia per quanto riguarda la formazione programmata sia per quella “su misura” che è richiesta dalle singole strutture in base a specifiche esigenze formative sorte in corso d’anno, che non trovano copertura nel piano di formazione.

Il catalogo 2023, finanziato dalla Provincia per un importo pari a 668 mila euro, prevede oltre 150 iniziative formative suddivise in 6 aree tematiche:

– autonomia;

– manageriale;

– lavoro agile;

– innovazione;

– formazione permanente in ambito giuridico economico, appalti e contratti pubblici, tecnico specialistico, salute e sicurezza e Protocollo Informatico Trentino;

– benessere e competenze trasversali.

Da evidenziare che nel corso del 2022 le iscrizioni alle attività formative proposte da Tsm sono state in totale 55.319 di cui 29.775 sulle iniziative proposte dal piano di formazione per gli enti o le società del sistema pubblico trentino. Il gradimento espresso dai partecipanti alle attività, rilevato attraverso la somministrazione dei 10.851 questionari, è pari a 4,08 in una scala che va da 1 a 5.

