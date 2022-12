Manovra: Cattoi (Lega), “Con mio emendamento fondi direttamente da province autonome a cittadini”  

“Grazie a un emendamento alla manovra, a mia prima firma, approvato questa notte in commissione bilancio in arrivo un grande aiuto per le province autonome. Trento e Bolzano, per il 2023, potranno utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente dopo l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale, prioritariamente per il finanziamento di spese correnti volte ad arginare gli effetti della crisi energetica in corso. Un passo importante che conferma la volontà della Lega di sburocratizzare il Paese per un’amministrazione veramente vicina e vincolata alle esigenze del territorio. Un piccolo grande passo in vanti per le nostre province autonome che potranno così aiutare concretamente i trentini e i bolzanini”. Lo dichiara la deputata della Lega Vanessa Cattoi.