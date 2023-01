Monopattini: 9 euro orari per riposizionarli

La sensazione che i monopattini si trovino ovunque è un dato di fatto. Quando il privato assume ci sono sempre buoni motivi, questo è uno dei lavori che faranno felici molti: il riposizionamento di monopattini elettrici. Succede a Roma, dove Iziwork assume delle persone che riescano a recuperare monopattini e bici elettriche sparsi in città, riposizionarli nei loro stalli e predisporli a nuovo utilizzo.

La maleducazione degli utenti che utilizzano la modalità di mobilità soft ha creato una nuova figura di dipendente. Ma come si accede alla professione? Ci sono alcuni requisiti e sono i seguenti:

Buon utilizzo della bici

Disponibilità ad un lavoro di natura fisica

Disponibilità al lavoro nei week end

Non si tratta di uno scherzo, ma di una vera e propria proposta di lavoro che, a dirla tutta, arriva in modo inaspettato e gradito. La mansione si rivolge prevalentemente a persone che hanno di preferenza un titolo di studio medio-basso, non è un lavoretto per sbarcare il lunario, ma un vero e proprio impegno part-time rivolto a persone che intendono inserirsi nella professione. Ci sono anche dei benefit, ecco quali sono:

Buoni pasto

Computer aziendale

Lavoro da casa

Ormai l’epoca del parcheggiatore di automobili sta finendo, ma evidentemente il problema delle persone che devono parcheggiare permane, anche con dei mezzi davvero minuscoli come i monopattini. Ma perché non ci prendiamo mai il tempo per portare a termine in modo decoroso le nostre attività? Difficile riuscire a darsi una risposta, perché parcheggiare un monopattino non è certamente complicato.

Interessante è scoprire che, a conti fatti, l problema di queste iniziative volanti, come quella dei monopattini in prestito, rimane la impossibilità che il servizio si gestisca da solo: in ogni caso serve una protesi, che in questo caso è solo una sorta di parcheggiatore green, ma che in altre circostanze ha reso d’obbligo ben altro. MC