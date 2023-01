Anno giudiziario: la verità sui posti vacanti

Ad annunciare questa clamorosa ed irreale situazione in cui versano i tribunali del Trentino Alto Adige non è un sindacato qualunque che può essere considerato di parte e pretestuoso. Questa volta, con coraggio, lo ha affermato sulla stampa, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, l’attuale Presidente della Corte d’Appello di Trento Luciano Spina.

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” è grata a questo magistrato perché senza mezze misure e condizionamenti ha denunciato un contesto insostenibile. Non si è limitato a farlo tra gli addetti ai lavori e/o nelle stanze private. Lo ha fatto pubblicamente e per questo, noi della FLP, lo abbiamo apprezzato in modo particolare.

Inutile rammentare che sull’argomento siamo intervenuti innumerevoli volte ma con poco successo. Difatti, spesso siamo stati tacciati di disfattismo per il solo fatto di aver denunciato l’incapacità dell’Ente Regione nell’esercitare la delega sulla Giustizia. Fortemente voluta e che oramai dopo circa 5 anni non produce gli effetti promessi. Anzi, riceve severe critiche anche da coloro che un tempo ne erano i fautori.

Delega che era alla base dell’efficientamento della macchina giudiziaria rispetto al carrozzone Stato!

Risultato:

• il Ministero della Giustizia entro il 2023 completerà l’assunzione per 14.000 dipendenti da destinare ai tribunali Italiani;

• L’ente Regione T.A.A. pochi giorni fa, dopo circa due anni, ha pubblicato un concorsino per 25 posti di funzionario giudiziario, da destinare a tutto il Distretto di Trento e Bolzano. Esso, non riuscirà a coprire neanche i pensionamenti degli ultimi mesi.

Con l’aggravante ed il rischio che i nuovi assunti, lanciati nella mischia, senza affiancamento e senza la dovuta formazione, spaventati dalle difficoltà e peculiarità che richiedono i lavori nel campo giudiziario, lascino il posto di lavoro alla prima occasione.

Ci chiediamo come si possono governare ed organizzare processi e servizi ai cittadini con 99 dipendenti mancanti a Trento e 126 a Bolzano?

Come fanno, con questi numeri impietosi, sia i magistrati sia i dirigenti amministrativi, sia il personale tutto a mantenere comunque un buon livello di efficienza?

Evidentemente si lamentano poco e lavorano tanto. Ed è per questo che a prescindere da tutto la FLP li ringrazia!

La Segreteria Regionale FLP Giuseppe Vetrone