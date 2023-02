World Nutella Day: oggi si festeggia la crema spalmabile più famosa al mondo

Quella odierna è una giornata molto sentita per gli amanti di Nutella, pronti a celebrare nuovamente la crema più famosa al mondo. Il 5 febbraio di sedici anni fa la youtuber americana Sara Rosso diede vita al “World Nutella Day”, una festa con cadenza annuale per condividere la passione per Nutella.

Da ormai otto anni, però, il colosso di Ferrero ha assorbito la paternità della festa, invitando i milioni di fans sparsi in tutto il mondo ad aderire alla ricorrenza utilizzando l’hashtag #worldnutelladay sui social.

Tra l’altro, sul sito di Nutella compare una nuova sezione dedicata a questo giorno di festa; qui si possono trovare dieci idee per festeggiare e condividere la propria passione per la crema spalmabile più famosa al mondo. Condividere ricette originali, scrivere una poesia e realizzare un’opera d’arte ispirata a Nutella sono solo alcuni dei consigli che il marchio di Ferrero offre ai propri fans in questa giornata speciale.

Tornando indietro nel tempo, e più precisamente al 1946, quella di Pietro Ferrero era una piccola pasticceria a conduzione familiare con sede ad Alba, in Piemonte. Per via della mancanza di cacao negli anni della Seconda guerra mondiale Ferrero decise di sostituire il cacao con le nocciole e lo zucchero. Poi, grazie all’intraprendenza del figlio, Giovani Ferrero, l’azienda che inizialmente produceva un piccolo panetto da tagliare e spalmare sul pane, “il giandujot”, arrivò nel giro di pochi anni a lanciare sul mercato “la SuperCrema”, l’antenata di Nutella. Nel 1964 ci fu la svolta; venne creato il primo barattolo con il nuovo nome, quello di Nutella, un epiteto di più facile pronuncia che unisce il sostantivo inglese “nut” (nocciola) e il suffisso italiano -ella.

Con il passare del tempo il famoso slogan “Che mondo sarebbe senza nutella?” è divenuto un successo globale, tant’è che la multinazionale italiana oggi produce all’incirca 365.000 tonnellate di Nutella ogni anno. L’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha definito la crema di nocciole italiana come uno dei prodotti simbolo della globalizzazione. Infatti, le nove fabbriche che la producono nei vari continenti utilizzano ingredienti che provengono da ogni angolo del pianeta.

Oltre alla crema spalmabile, l’azienda piemontese commercializza e produce anche diversi snacks contenenti Nutella, come i Nutella Be Ready (dei piccoli wafer), i Nutella & go (grissini salati da intingere nella crema) e i Nutella biscuits (i famosissimi biscotti andati a ruba al momento del lancio sul mercato avvenuto nel novembre del 2019).

Ovviamente, un prodotto così popolare ha avuto negli anni migliaia di imitatori e concorrenti, comunque troppo “deboli” per arrivare a intaccare la supremazia del marchio di Ferrero.

Mattia Nadalini