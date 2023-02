Road to Trento: Italia e Svizzera a confronto

Road to Trento, il format pensato da Il Sole 24 Ore di avvicinamento al Festival dell’economia di Trento in programma a Trento dal 25 al 28 maggio.

Al centro del dibattito un confronto, tra Italia e Svizzera, sul tema della transizione ecologica e la sfida energetica. Ospitati nella sede dell’Università della Svizzera italiana i lavori hanno avuto inizio con gli interventi della Presidente del Consiglio dell’Università della Svizzera italiana Monica Duca Widmer, il Sindaco di Lugano Michele Foletti, l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Silvio Mignano, il Ministro, supplente della capamissione, Ambasciata di Svizzera a Roma Michele Coduri ed il Direttore del Sole 24 Ore e Presidente del Comunicato scientifico del Festival dell’Economia di Trento Fabio Tamburini.



Transizione energetica

“Abbiamo scelto di far fare un salto di qualità al Festival dell’Economia di Trento aprendolo agli scenari internazionali – ha sottolineato Tamburini – Partiamo oggi da Lugano e poi faremo tappa a San Francisco ad Abu Dhabi e a Johannesburg. Cominciamo da Lugano perchè Italia e Svizzera sono due paesi di frontiera molto vicini, per certi aspetti molto simili, pur nelle diversità, e c’è la volontà di rinsaldare un legame forte tra il Paese Italia e il Paese Svizzera, che deve passare anche attraverso uno scambio fecondo con l’università ed è per questo che l’evento di oggi vede la collaborazione della Università della Svizzera italiana. Per il 2023 abbiamo scelto il titolo “Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo” e questo futuro è rappresentato anche nel titolo dell’evento di oggi a Lugano: ‘Transizione ecologica tra Finanza digitale e sfida energetica’.

Quella energetica e quella ecologica sono infatti due delle sfide di un mondo nuovo, sono due capisaldi dell’evoluzione che in questo momento le società occidentali stanno vivendo, ma occorre prestare molta attenzione perché questa strada può essere lastricata di grandi difficoltà e problemi e addirittura forse arrivare ad avere effetti perfino opposti di quelli che vorrebbe raggiungere. Temi su cui rifletteremo anche a Trento”.