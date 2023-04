Meteotrentino: forte vento. (Danni in città)

Correnti settentrionali interessano le Alpi fino a mercoledì. Giovedì le correnti tenderanno a disporsi da nord-ovest con il transito di un promontorio per poi lasciar spazio dalla serata all’ingresso di una perturbazione sul Mediterraneo. La perturbazione sembra transitare velocemente verso sud richiamando però correnti da est sulle Alpi.

Molto soleggiato con temporanei annuvolamenti sui settori meridionali dove, tra il pomeriggio e la serata, si potrà sviluppare qualche isolato rovescio o temporale. Temperature in calo specie in montagna. Venti settentrionali in intensificazione in quota con raffiche di föhn anche in valle. MC

In foto albero caduto in carreggiata sulle in transito in via Gorizia.