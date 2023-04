Musk cambia il logo di Twitter con il Dogecoin

Il prezzo di Dogecoin (DOGE) ha registrato un aumento del 35% grazie alla sostituzione dell’iconico logo del cane Shiba Inu della criptovaluta al posto dell’uccellino blu di Twitter sulla homepage del profilo di Elon Musk.

DOGE ha raggiunto un valore di $0,1046 rispetto ai precedenti $0,077. Secondo i dati di CoinDesk, il prezzo della criptovaluta ha superato i 10 centesimi a dicembre, prima del recente aumento.

La moneta Dogecoin è stato spesso promossa da Musk, il quale ha suggerito che potrebbe rappresentare una migliore soluzione di pagamento rispetto al bitcoin (BTC). Nel mese di gennaio, il Financial Times ha riportato che Twitter stava sviluppando un sistema per abilitare transazioni finanziarie sulla piattaforma dei social media. Sebbene Musk, in quanto CEO, auspicasse che Twitter si concentrasse principalmente sulle valute legali, ha iniziato ad esplorare le opportunità di aggiungere criptovalute, evoluzione che ha contribuito a far aumentare il valore del DOGE.

Poco più di un’ora dopo il cambio di logo, Musk ha twittato l’immagine di un cartone animato come suo primo commento pubblico.

Dogecoin è una criptovaluta inventata nel 2013 dal programmatore Billy Markus e dal marketer Jackson Palmer. Prende il nome dal meme “Doge” di un cane Shiba Inu che parla inglese in modo buffo.

Dogecoin si basa sulla tecnologia blockchain, come molte altre criptovalute, ma è stata creata come una moneta scherzosa per la comunità di Internet. Negli anni successivi, Dogecoin è diventata un successo inaspettato, grazie anche alla sua community attiva e collaborativa.

Dogecoin può essere utilizzato per acquistare beni e servizi online, ma è stato soprattutto oggetto di speculazioni e “pumping and dumping” (crescite e svalutazioni improvvisi) sul mercato delle criptovalute. Nel 2021, il prezzo di Dogecoin è aumentato notevolmente dopo che Elon Musk e altri personaggi famosi ne hanno parlato sui social media.

In sintesi, Dogecoin è una criptovaluta originariamente creata come uno scherzo, ma che è diventata popolare e oggetto di interesse degli investitori grazie alla sua comunità e al suo prezzo volatile.