ECHI. LA MONTAGNA TRA FOTOGRAFIA E PITTURA

In mostra presso il Palazzo della Regione in via Gazzoletti gli artisti Massimiliano Corradini e Marcello Nebl, con la partecipazione dello scultore Andrea Borga la cui opera è in copertina. I due artisti contemporanei sono noti per la realizzazione di argomenti a tema della montagna e del paesaggio naturale.

In mostra, come anticipato dall’Assessore Andrea Biasi in catalogo, ci sono due artisti della Valle di Non che riportano fotografie e disegni dell’ambiente montano locale.

Portatore di Fieno, Adolf Vallazza

Insieme vi sono delle opere scelte dalla collezoine della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, di Rinaldo Cigolla, Adolf Vallazza, Othmar Winkler, Aron Demetz, Martin Demetz, Eduard Moroder, Luigi Degasperi, Milos Borc.

I tre giovani artisti sono nonesi: Andrea Borga è nato a Coredo, scultore di materiali diversi con tecniche lavorative moderne come la forgiatura, la saldatura, la brunditura. Presenta “Eco di Montagna” in acciaio inox, legno di larice secolare carbonizzato e lamiera di ferro corrosa.

Massimiliano Corradini è di Ville d’Anaunia, fotografo, presenta una selezione di bianco e nero delle Dolomiti di Brenta.

Marcello Nerbl è di Cles, conservatore di beni culturali, storico dell’arte e artista visuale porta acrilici e china su tela con il tema della montagna.

La mostra è a cura di Giuseppe Tasin e si inserisce nel progetto “La Regione fuori dai vetri”, promosso dall’assessore regionale Waltraud Deeg, per offrire l’opportunità a tutta la popolazione di vivere da vicino l’espressione e la bellezza dell’arte, mettendo a disposizione di tutti le opere d’arte della Regione. Con la collaborazione di Marina Eccher. In mostra fino al 12 maggio prossimo.