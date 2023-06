Tribunale di Bolzano: la Provincia assumerà la manutenzione

Su proposta dell’assessore Bessone, la Giunta ha concordato di affidare alla Provincia la gestione delle attività di manutenzione del Tribunale di Bolzano.

La Provincia di Bolzano, in futuro, assumerà la gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo di Giustizia di Bolzano. Con una norma di attuazione, nel 2017, lo Stato ha attribuito alla Regione Trentino-Alto Adige, nonché alle Province autonome di Bolzano e Trento, la competenza nel settore dell’amministrazione giudiziaria. La norma prevede, inoltre, che la Regione si possa avvalere dei servizi e delle strutture delle due province per la gestione dei rispettivi palazzi di giustizia. Nel contempo il Palazzo di Giustizia di Bolzano, dove hanno sede il Tribunale e gli uffici giudiziari, è stato assegnato alla Provincia che attualmente si occupa della manutenzione straordinaria dell’edificio. Con la decisione odierna, l’amministrazione provinciale gestirà direttamente l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del palazzo di Giustizia. Oggi è arrivato il via libera dell’esecutivo, su proposta dell’assessore all’Edilizia pubblica e Patrimonio, Massimo Bessone.



Convenzione tra Regione e Provincia

“Stiamo definendo gli ultimi dettagli di una specifica convenzione tra la Provincia e la Regione, con l’obiettivo di coordinare meglio le attività di manutenzione, per garantire una gestione più efficace ed efficiente del palazzo di Giustizia e un miglior monitoraggio degli interventi“, sottolinea l’assessore provinciale Massimo Bessone. “La manutenzione e valorizzazione dei nostri edifici pubblici è fondamentale, soprattutto del Palazzo di Giustizia che ha un valore stimato di 40 milioni di euro. È il nostro impegno offrire ai cittadini ed i magistrati e avvocati, che svolgono il loro lavoro all’interno del Tribunale, un ambiente adeguato e maggiormente fruibile”, sottolinea l’assessore competente. La Provincia con la Ripartizione Amministrazione del Patrimonio, si farà carico di tutti gli interventi, compresa la fornitura degli arredi qualora siano correlati ad interventi straordinari, mentre la Regione riconoscerà alla Provincia gli oneri per gli interventi effettuati, attraverso un conguaglio annuale di 200.000 euro.

Inoltre, sempre su incarico dell’assessore Bessone, la Ripartizione Amministrazione del patrimonio ha già effettuato una perizia sullo stato dell’edificio, preso atto delle criticità presenti, ed ha elaborato un programma con gli interventi necessari. Questo programma prevede lavori per oltre 10 milioni di euro. In accordo tra l’assessore Bessone e la Procura generale della Repubblica, quest’anno è stato realizzato il primo lotto dei lavori del progetto di ristrutturazione, che ha interessato l’ingresso del Tribunale, con la realizzazione di un nuovo sistema di accesso e di controllo.