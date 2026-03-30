Massimo Bessone torna in campo: con lui Futuro Nazionale arriva in Alto Adige

Massimo Bessone torna a lavorare per l’Alto Adige. E lo fa ripartendo dalla politica provinciale con un progetto nuovo, che punta a costruire presenza, radicamento e rappresentanza sul territorio: Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci.

Non si tratta di un semplice annuncio personale, ma di un ritorno che porta con sé un significato politico preciso. Bessone, figura ben conosciuta in Alto Adige per il lungo percorso istituzionale e amministrativo maturato negli anni, ha deciso di rimettersi in gioco dopo un periodo di riflessione e di impegno prevalentemente locale a Vipiteno. Una scelta che, nelle sue parole, nasce dalla volontà di tornare a mettersi al servizio di una terra che conosce profondamente e alla quale dice di non aver mai smesso di sentirsi legato.

Nel comunicato diffuso nelle scorse ore, Bessone spiega di aver ricevuto negli ultimi anni diverse proposte politiche, senza tuttavia ritenere che vi fossero le condizioni giuste per un nuovo impegno su scala provinciale. Oggi, invece, quelle condizioni sostiene di averle trovate in Futuro Nazionale, dopo un confronto diretto con Roberto Vannacci e con i coordinatori del partito. Da qui la decisione di contribuire alla costruzione e al radicamento del movimento anche in Alto Adige.

Il ritorno di Bessone non è quello di un nome qualsiasi. La sua storia politica, iniziata nel 2009, si intreccia infatti con una fase di crescita importante del centrodestra in provincia. Nel suo intervento richiama proprio quel percorso, ricordando gli anni in cui portare un’area politica diversa dentro gli equilibri altoatesini sembrava quasi impossibile. Una stagione che, passo dopo passo, ha finito per produrre un risultato allora storico: vedere un partito di centrodestra entrare nel governo della Provincia.

C’è poi un altro elemento che emerge con forza dal suo messaggio: l’idea di una politica costruita sul territorio, tra la gente, dentro le comunità locali. È questo il filo che lega il suo passato e il suo nuovo inizio. Bessone insiste infatti sul radicamento, sull’impegno concreto, sulla fedeltà agli ideali e soprattutto sulla necessità di tornare a dare voce a cittadini, categorie deboli e realtà spesso lasciate ai margini.

Non manca, nel comunicato, una riflessione sul rapporto ormai chiuso con la Lega. Bessone non nasconde l’amarezza per come si sia conclusa quella fase della sua esperienza politica, ma sceglie di leggere anche questo passaggio in una prospettiva rivolta in avanti. Il tono non è quello di chi vuole consumare una resa dei conti, quanto piuttosto di chi ritiene concluso un ciclo e sente ora il dovere di aprirne un altro, con lo stesso spirito con cui aveva iniziato il proprio cammino pubblico.

La scelta di ripartire accanto a Vannacci viene spiegata anche sul piano umano e politico. Bessone descrive il generale come una figura determinata, dalle idee chiare e capace di esprimere una visione concreta del Paese. Ed è proprio su questa base che annuncia la volontà di lavorare, insieme a una squadra che cita espressamente, per costruire anche in Alto Adige una nuova rappresentanza politica, radicata e credibile.