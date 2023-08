Drago Vaia distrutto da un incendio. Bisesti: “Deve essere ricostruito”

Rappresentava un simbolo di come l’uomo è impotente di fronte alla natura, peccato che non vi è più. Nella notte scorsa, un terribile incendio ha distrutto il famoso Drago di Vaia sull’Alpe Cimbra, un triste evento che ha sconvolto la comunità trentina. Le fiamme, visibili da molto lontano, hanno allertato numerosi cittadini che hanno prontamente avvertito i vigili del fuoco. I volontari di Lavarone si sono immediatamente mobilitati per spegnere l’incendio.

Il Drago, realizzato con i legni degli alberi abbattuti durante la tempesta Vaia, rappresentava un monito al rispetto della natura. La sua distruzione, presumibilmente causata da un gesto doloso, ha profondamente colpito la sensibilità di tutta la comunità trentina.

Gli assessori provinciali Giulia Zanotelli e Mirko Bisesti hanno così commentato quanto avvenuto: “Qualora fosse confermata l’origine dolosa, si tratterebbe di un gesto inqualificabile, che ferisce profondamente la sensibilità diffusa tra le nostre comunità: i trentini vedono nel bosco la loro casa e dalla tempesta Vaia hanno subito gravi perdite e lutti. Distruggere un simbolo che rappresentava tutto questo è un atto da vigliacchi” osserva Zanotelli. Secondo l’assessore Bisesti “il drago Vaia era un’opera straordinaria, nata grazie alla genialità di Marco Martalar: in questi anni, migliaia di persone hanno riconosciuto la sua bellezza e originalità. L’auspicio è che, come l’araba fenice rinasceva dalle proprie ceneri, anche il drago Vaia possa tornare a innalzarsi”.

La distruzione del Drago di Vaia rappresenta una perdita non solo per la comunità trentina, ma per tutto il patrimonio culturale e naturale della regione. Questo incendio dovrebbe essere un monito ancora più forte per la necessità di tutelare e rispettare la natura, soprattutto dopo il disastroso passaggio della tempesta Vaia che ha colpito il Trentino nel 2018.

È importante che le indagini vengano condotte con la massima attenzione e che i responsabili di questo atto vile vengano identificati e puniti. È necessario anche un impegno comune per la ricostruzione del Drago di Vaia, affinché possa tornare a rappresentare la bellezza e l’importanza dell’indissolubile legame che vi è tra l’uomo e la natura.