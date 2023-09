Samten Choling: Buddhismo a Trento 9 e 10 settembre

In occasione della celebrazione dei vent’anni dalla fondazione, l’Associazione Samten Choling onlus torna a riportare nel cuore della città i colori e le tradizioni della cultura tibetana e la spiritualità buddhista.

Da vent’anni l’Associazione Samten Choling onlus porta aiuto e supporto alla popolazione tibetana profuga in India e nel mondo, con attività dirette (progetti di aiuto internazionale) e con molteplici iniziative di sensibilizzazione in Trentino, che negli anni hanno animato la città, stimolando l’attenzione sui temi caldi dei diritti umani.

Nelle giornate del 9 e 10 settembre sarà infatti presente a Trento il monaco tibetano Ven. Geshe Thupten Zopa, il quale, assieme a Rinchen Dorje, si appresterà a realizzare il Mandala della pace presso la sede dell’associazione, in Piazza Garzetti 7. La sede sarà aperta entrambe le giornate e sarà possibile assistere sia alla realizzazione dell’opera, come anche a momenti di aggregazione spirituale attraverso le pratiche del Buddhismo tibetano.

In particolare, sabato 9 settembre alle ore 18.00 il Ven Geshe Thupten Zopa parlerà delle “4 nobili verità”, l’insegnamento cardine del Buddhismo sulle vicissitudini della vita umana ed il sentiero per la cessazione della sofferenza verso una vita felice.

Il Mandala realizzato durante le giornate sarà poi dissolto durante la cerimonia conclusiva di domenica 10 settembre, che avrà inizio alle ore 11.00. A tutti i partecipanti sarà consegnata una porzione della sabbia proveniente dal Mandala.

Cogliamo l’occasione per invitarvi ad essere presenti non solo durante i momenti salienti dell’evento, ma anche negli spazi “fuori orario” per conoscere il monaco e il direttivo dell’Associazione.

In occasione della celebrazione dei vent’anni dalla fondazione, l’Associazione Samten Choling onlus torna a riportare nel cuore della città i colori e le tradizioni della cultura tibetana e la spiritualità buddhista.

Da vent’anni l’Associazione Samten Choling onlus porta aiuto e supporto alla popolazione tibetana profuga in India e nel mondo, con attività dirette (progetti di aiuto internazionale) e con molteplici iniziative di sensibilizzazione in Trentino, che negli anni hanno animato la città, stimolando l’attenzione sui temi caldi dei diritti umani.

Nelle giornate del 9 e 10 settembre sarà infatti presente a Trento il monaco tibetano Ven. Geshe Thupten Zopa, il quale, assieme a Rinchen Dorje, si appresterà a realizzare il Mandala della pace presso la sede dell’associazione, in Piazza Garzetti 7. La sede sarà aperta entrambe le giornate e sarà possibile assistere sia alla realizzazione dell’opera, come anche a momenti di aggregazione spirituale attraverso le pratiche del Buddhismo tibetano.

In particolare, sabato 9 settembre alle ore 18.00 il Ven Geshe Thupten Zopa parlerà delle “4 nobili verità”, l’insegnamento cardine del Buddhismo sulle vicissitudini della vita umana ed il sentiero per la cessazione della sofferenza verso una vita felice.

Il Mandala realizzato durante le giornate sarà poi dissolto durante la cerimonia conclusiva di domenica 10 settembre, che avrà inizio alle ore 11.00. A tutti i partecipanti sarà consegnata una porzione della sabbia proveniente dal Mandala.

Cogliamo l’occasione per invitarvi ad essere presenti non solo durante i momenti salienti dell’evento, ma anche negli spazi “fuori orario” per conoscere il monaco e il direttivo dell’Associazione.