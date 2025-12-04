Plastic Free. L’impegno di Trento contro l’inquinamento da mozziconi di sigaretta

Trento si conferma protagonista attiva nella tutela dell’ambiente con una nuova iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, l’associazione nazionale impegnata dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica e rifiuti dispersi, in collaborazione con il Comune di Trento.

Per tutto il mese di dicembre, sul ledwall di Palazzo di Città, posizionato alle spalle dell’Ostello della Gioventù, sarà proiettata una campagna di sensibilizzazione dedicata al corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta, realizzata da Plastic Free con il supporto del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili – Ufficio Cultura, Turismo ed Eventi.

In merito è intervenuta direttamente, Rosalba d’Aiello, referente regionale Trentino-Alto Adige di Plastic Free Onlus, spiegando: “I mozziconi di sigaretta sono tra i rifiuti più inquinanti e sottovalutati. Un solo mozzicone può inquinare fino a 1.000 litri d’acqua e impiega fino a 15 anni per degradarsi, rilasciando sostanze tossiche e nanoplastiche dannose per l’ambiente e la biodiversità. È urgente cambiare prospettiva e responsabilizzare ognuno di noi, a partire dai piccoli gesti”.

La campagna, che rientra tra le attività previste dal Patto di collaborazione sottoscritto con il Comune di Trento, punta a sensibilizzare cittadini e visitatori sul valore di un comportamento responsabile: non gettare a terra il mozzicone, ma conferirlo correttamente in un cestino o in un porta mozziconi tascabile.

Rosalba d’Aiello che successivamente ha aggiunto: “Con Plastic Free organizziamo costantemente raccolte specifiche dedicate ai mozziconi. Ogni volta restiamo colpiti da quanto sia facile riempire interi contenitori in pochissimo tempo: è un segnale evidente di quanto questo problema sia diffuso e ancora troppo sottovalutato. Per questo ringraziamo di cuore il Comune di Trento per aver creduto in questa iniziativa: una campagna visibile, concreta e dal forte impatto educativo”.

Il nuovo progetto segue di pochi mesi un’altra importante iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, realizzata nel mese di ottobre in collaborazione con Trentino Trasporti e con l’approvazione della Provincia Autonoma di Trento. Dal 1° al 15 ottobre, una campagna informativa ha coinvolto i mezzi urbani di Trento, Rovereto e Riva del Garda, oltre ai treni della linea Trento–Malé, diffondendo un messaggio chiaro e diretto: “Anche un piccolo gesto può fare la differenza“. Il video realizzato per l’occasione è stato trasmesso sugli schermi delle stazioni degli autobus, raggiungendo migliaia di cittadini e pendolari ogni giorno.

La missione di Plastic Free è rendere il rispetto per l’ambiente un’abitudine quotidiana, semplice e concreta.

Successivamente, la referente regionale di Plastic Free Onlus, ha poi aggiunto: “Non si tratta di giudicare chi fuma ma di responsabilizzare. Bastano un porta mozziconi tascabile o un piccolo gesto consapevole per evitare di inquinare e proteggere ciò che abbiamo di più prezioso: il nostro ambiente“.

Plastic Free, attiva su tutto il territorio nazionale, ha reso il Trentino uno dei territori più dinamici d’Italia. Solo nel 2025, nella provincia di Trento, l’associazione ha organizzato quattro raccolte dedicate esclusivamente ai mozziconi, svoltesi a Trento, Rovereto e Arco, con il coinvolgimento di circa 50 volontari e la rimozione di oltre 4 chili di mozziconi, equivalenti a circa 20.000 pezzi.

A queste si aggiungono ventidue operazioni di clean up ambientale e quattro passeggiate ecologiche, che hanno visto la partecipazione complessiva di 824 volontari e permesso di rimuovere oltre 6,5 tonnellate di plastica e rifiuti.

Il 2025 ha visto anche l’organizzazione di quattordici incontri nelle scuole, che hanno coinvolto 540 studenti, e dieci momenti di sensibilizzazione cittadina rivolti a più di 500 persone.

Infine, Rosalba d’Aiello, ha concluso il suo intervento affermando: “Insieme possiamo rendere il Trentino-Alto Adige sempre più pulito e sostenibile. La comunicazione è uno strumento potente: se usato bene, può generare consapevolezza e stimolare un cambiamento reale, che parte da ognuno di noi”.