Festival Sanremo. Amadeus: “Trenta cantanti in gara, ma non ci saranno super ospiti. Sarà il mio ultimo Sanremo”

Amadeus è stato ospite di Radio2 Social Club, il programma condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12 per parlare, tra le varie, della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Amadeus ha esordito proprio parlando della prossima edizione del Festival di Sanremo: “Ci saranno trenta cantanti in gara, ma non ci saranno i super ospiti. Negli anni ho sempre pensato di averli in gara i super ospiti. I superospiti sono in gara, sono loro i protagonisti. Ci sono nomi che hanno fatto i superospiti fino all’altro ieri”.

Amadeus, poi, ne ha commentato qualcuno: “Alessandra Amoroso sarà per la prima volta in gara, Rose Villain è una ragazza molto forte, Mahmood come Diodato tornano dopo aver vinto, Loredana Bertè è fantastica, ci sono i Kolors dopo il successo dell’ultima estate, BigMama è un’altra delle mie scommesse, mi piace scommettere su alcuni giovani, vedete La Sad, o Fred De Palma. Anche Ghali è un bel colpo, è stato super ospite a Sanremo ma sarà in gara la prima volta. Annalisa che non sbaglia un pezzo, Mr Rain, grande rilevazione dell’anno scorso, Maninni è un giovane pugliese molto bravo, e poi I Ricchi e Povero”.

Successivamente il conduttore e direttore artistico del Festival ha aggiunto: “La scenografia? Gli architetti Gaetano e Chiara Castelli sono bravissimi. Grazie alle luci di Mario Catapano ogni esibizione ha un quadro personalizzato per l’artista. Fiorello ha davvero saputo la notizia che mi avrebbe affiancato sabato in diretta. Non è uno scherzo. Sarà il mio ultimo Sanremo”.

Infine, concludendo il suo intervento, Amadeus ha parlato anche di Sanremo Giovani: “Nella musica bisogna far esordire i giovani nel campionato maggiore, quindi Sanremo. Deve vincere il pezzo, non è che devi avere per forza una storia, ma una canzone forte. I giovani, grazie anche a Radio2 Social Club, hanno sempre avuto visibilità e ascolto”.