“We Volunteer Game”. Il 31 gennaio l’iniziativa che celebra Trento: Capitale europea del volontariato

Lo sport al servizio del volontariato e della comunità: è da questo connubio che nasce “We Volunteer Game”, l’iniziativa promossa da Aquila Basket e Comune di Trento in partnership con la Provincia autonoma di Trento e con il supporto organizzativo di CSV - Centro Servizi Volontariato.

Lo sport al servizio del volontariato e della comunità: è da questo connubio che nasce “We Volunteer Game”, l’iniziativa promossa da Aquila Basket e Comune di Trento in partnership con la Provincia autonoma di Trento e con il supporto organizzativo di CSV – Centro Servizi Volontariato.

Un evento partita, quello di EuroCup tra Dolomiti Energia Trentino e Buducnost Podgorica, trasformato in un appuntamento che appartiene alla città e alla comunità per celebrare Trento come Capitale Europea del Volontariato 2024. L’appuntamento è per mercoledì 31 gennaio: un “Community Goal” da vivere insieme con spirito di condivisione.

Alla conferenza stampa di presentazione, avvenuta stamattina a Palazzo Geremia, ha partecipato la vicepresidente e assessore allo sport della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, che dopo aver ringraziato il sindaco per l’ospitalità e sottolineato come Trento Capitale europea del Volontariato riempia di orgoglio tutti i trentini, in merito all’evento del 31 gennaio ha dichiarato: “Il connubio tra sport e volontariato è molto stretto. Sappiamo come le tante realtà associative presenti sul nostro territorio vivano e si sostengano grazie al lavoro dei volontari, che sono la linfa vitale delle associazioni, dalle più piccole alle più grandi. Abbiamo oggi qui una realtà importantissima, Aquila Basket, che tramite Aquilab ha sempre promosso importanti iniziative sociali, e non solo, che si interconnettono con tutta la comunità con importanti ricadute. Dobbiamo sempre ricordare che nel sistema Trentino senza il supporto del volontariato nulla sarebbe possibile e ringrazio da un lato – perché non lo diciamo mai abbastanza – l’intero mondo del volontariato trentino, e Aquilab per l’importante e costante lavoro”.

“Essere Capitale Europea del Volontariato 2024 per Trento è un’occasione importante che vogliamo valorizzare in ogni sua declinazione. Ecco perché siamo davvero felici di poter contare anche in questo appuntamento su una realtà come Aquila Basket che, al di là dello sport e dei risultati conseguiti sul campo, si impegna e prova a interpretare i valori della sua e nostra comunità. Penso anche che l’iniziativa possa valorizzare anche la coppa europea e diventare un appuntamento sentito e condiviso”, ha detto invece il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

“Per Aquila Basket proporre e promuovere questo evento è venuto quasi naturale, uno sviluppo armonico delle tante iniziative che in questi anni abbiamo messo con costanza in campo con la Fondazione Aquila per lo Sport Trentino e con AquiLab. Squadra, biglietteria, campo da gioco, comunicazione: il club per questo appuntamento del 31 gennaio mette davvero tutto sé stesso a disposizione della comunità, e lo fa peraltro in una serata in cui dal punto di vista sportivo con tutta probabilità si giocherà una partita decisiva per il passaggio del turno in EuroCup. Essere parte della comunità significa fare qualcosa per la comunità, ed è quello che proviamo a realizzare: grazie all’amministrazione comunale, alla Provincia e a tutti i partner di un’iniziativa che sono sicuro sarà un successo sotto tutti i punti di vista”, ha aggiunto il presidente di Aquila Basket, Luigi Longhi.

“Vogliamo che il 31 di gennaio sia una grande festa: non è un evento improvvisato, veniamo da una storia in cui promozione della comunità e sviluppo del territorio sono i valori fondanti. Compreso il collegamento con le tante associazioni, piccole e grandi, con cui promuoviamo le nostre iniziative. In spirito trentino, nel nostro “We Volunteer Day” c’è anche tanta concretezza: raccoglieremo le offerte libere per sostenere Leopoli, sensibilizzeremo all’importanza del volontariato per avere ricadute positive sul territorio e la comunità trentina”, ha concluso il direttore di Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, Massimo Komatz.

We Volunteer Game: la partita

Da sempre Aquila Basket si impegna concretamente ed è vicina al mondo del volontariato, attraverso la Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, i progetti AquiLab e le associazioni coinvolte nelle varie collaborazioni: tra queste, oltre a quelle di ambito sociale, ci sono anche le società sportive trentine, che beneficiano dell’impegno appassionato di tantissimi volontari fondamentali per portare avanti le attività che coinvolgono migliaia di giovani. Ma per questa occasione il club di via Adalberto Libera ha deciso di ripensare completamente il proprio modello di ticketing: al palazzetto di via Fersina, nel giorno di una partita cruciale per i destini della stagione europea della Dolomiti Energia Trentino a caccia di un posto ai playoff di EuroCup, si accederà non tramite l’acquisto di un biglietto, ma attraverso un’offerta libera il cui ricavato sarà quindi devoluto alla città di Leopoli, in Ucraina, colpita dalla guerra e altra candidata assieme a Trento a Capitale Europea del Volontariato 2024. Assieme al biglietto si riceverà anche una t-shirt creata per l’occasione.

All’interno dell’evento partita al palazzetto, saranno molti i momenti dedicati per ringraziare e celebrare tutte le anime e gli attori del volontariato trentino: grazie alla collaborazione con l’Orchestra “I Filarmonici” di Trento sarà anche eseguito l’Inno alla Gioia poco prima del match. E l’arena, a partire dal parquet, verrà brandizzata con il logo di Trento Capitale Europea del Volontariato.

We Volunteer Game: l’avvicinamento

A partire dal 21 gennaio, 10 giorni prima del match, i canali social ufficiali di Aquila Basket rappresenteranno una vera e propria vetrina dell’evento che verrà vissuto nella “We Volunteer Game”: l’identità visiva verrà mutuata sui colori del logo di Trento Capitale Europea del Volontariato, saranno raccontate la varie anime, i volti e le storie del volontariato trentino. E nel weekend precedente alla gara sarà organizzato uno stand informativo in centro città dove si potranno effettuare donazioni e ricevere il biglietto per la partita di mercoledì 31.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)