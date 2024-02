Assemblea trentina della A.N.P.d’I.: aggancia la fune di vincolo…

Sabato 17 febbraio, presso la sede sociale di via Grazioli 54, si è svolta l’annuale l’assemblea ordinaria dei soci della sezione Trentina dell’Associazione Nazionale PARACADUTISTI D’ITALIA. Sezione intitolata al S. Tenente Stefano Cristoforetti (MAVM e MBVM).

L’assemblea, molto partecipata, è stata presieduta dal carabiniere paracadutista Luciano Capraro.

Le relazioni del Presidente par. Francesco Sgrò, del Segretario art. par. Luigi Parisi, del Direttore tecnico par. Flaviano Gazzina e del Revisore dei conti par. Claudio Perotti hanno descritto le numerose attività svolte nel 2023 ed il progredire incessante della sezione Trentina.

Particolare rilievo si è riservato alle attività ed alle presenze ad eventi pubblici di rilievo che si sono rivelate essere ottime occasioni i per contattare altri fratelli d’arme che hanno voluto entrare a far parte della Sezione.

L’assemblea a approvato le relazioni all’unanimità.

Un momento di particolare emozione, all’ombra del pluridecorato Labaro di sezione, si è svolto quando, su proposta del Direttivo si è voluto conferire al Tenente par. Roberto Calicetti il titolo di Presidente Onorario.

Il Tenete Calicetti si è distinto per decenni quale instancabile dottore Veterinario in alcune valli trentine mentre non trascurava l’attività associativa che lo ha visto per molti lustri alla presidenza della sezione Trentina dell’ANPd’I fino allo scorso anno.

Ma non basta, nonostante i numerosi impegni è riuscito nel corso degli anni ’80, ’90 ed oltre a vestire la divisa della Croce Rossa Italiana con il grado di Capitano impegnandosi in numerose missioni anche all’estero. Un curriculum vitae di grandissimo spessore.

Al Presidente Onorario Tenete par. Roberto Calicetti è stata conferita una targa d’onore.

L’assemblea si è conclusa con un momento ludico aggregante ma non si pensi ad una riunione di vecchi commilitoni accomunati dalla nostalgia; al contrario si è respirato, come sempre accade in questa sezione, uno spirito propulsivo volto alla conservazione e diffusione dei valori che accomunano i Fratelli paracadutisti oltre alla indomita voglia di servire la Comunità.