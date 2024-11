Black-Friday e sciopero generale… un corto circuito?

Al momento sembra che le ferrovie non dovrebbero essere coinvolte nello sciopero di venerdì 29 novembre, mentre caso per caso bisognerà informarsi per il trasporto pubblico locale

Al momento sembra che le ferrovie non dovrebbero essere coinvolte nello sciopero di venerdì 29 novembre, mentre caso per caso bisognerà informarsi per il trasporto pubblico locale.

Il caso vuole che venerdì 29 è anche il giorno del Black-Friday, nella sua versione originale, anche se molto soppiantata dal Black-weekend e Black-week… e non sappiamo quanti altri richiami pur di far sapere che ci saranno vendite scontate.

Quale migliore occasione – grossomodo – per verificare se i dati di partecipazione che vengono diffusi (a gara tra sindacati e autorità di polizia) risponderanno a realtà? Quanti negozi e piattaforme online saranno chiusi perchè aderiscono allo sciopero?

Ci dispiace per i sindacati, ché forse non hanno fatto attenzione alle “coincidenze” di venerdì 29. Nelle cronache mediatiche e nei pensieri delle persone, saranno confusi coi consumatori che sembra affolleranno i negozi in presenza che, anche se la concorrenza di quelli online è notevole, non sono comunque da sottovalutare.

E’ la cruda realtà di questo inizio di secolo e millennio. Le grandi mobilitazioni degli scioperi generali che vedevano, col cuore o con le presenze, coinvolti molti cittadini, oggi si devono adeguare. La bizzarra sorte ha voluto che il confronto sia proprio con uno degli avversari della tradizionale politica sindacale, il consumismo.

Chissà chi vincerà o – molto più probabile – la presunta gara sarà solo oggetto di alcune riflessioni sociologiche e politiche.

Noi cogliamo l’occasione per ricordare a lavoratori e sindacati che forse certi metodi di mobilitazione per le pur legittime rivendicazioni, non sono più all’altezza dei tempi.

E ricordiamo anche che con l’usura di elezioni di continuo (per quest’anno abbiamo perso il conto) e la scarsa fiducia che gli elettori ripongono nel poter incidere su chi dovrebbero votare… siamo ai minimi storici della partecipazione elettorale, sotto il 50% e peggio.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc