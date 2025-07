Spray anti-orso, via libera della Camera all’estensione d’uso

Una svolta importante per la sicurezza di chi vive o frequenta le aree montane. Oggi alla Camera dei Deputati il Governo ha accolto l’ordine del giorno, a firma dell’onorevole Alessandro Urzì (Fratelli d’Italia), relativo alla legge sulla montagna, che impegna l’esecutivo a estendere l’utilizzo dello spray anti-orso come strumento di autodifesa personale anche al di fuori dei limiti attualmente previsti.

Si tratta di un passaggio politico rilevante che, come afferma lo stesso Urzì, “segna l’inizio di un percorso volto a tutelare concretamente residenti e turisti, alla luce dei sempre più frequenti avvistamenti e avvicinamenti di grandi predatori – come l’orso bruno – nei pressi di centri abitati e aree frequentate”. Non si tratta soltanto di una questione ambientale, ma di una vera e propria emergenza legata alla pubblica sicurezza.

L’ordine del giorno approvato prevede l’elaborazione di uno studio interdisciplinare per la valutazione delle modalità di estensione del porto e dell’uso dello spray anti-orso, disciplinato nel rispetto delle normative in materia di sicurezza pubblica e limitato a “specifici ambiti territoriali ben definiti”.

Il tema è tornato di stringente attualità anche a seguito di episodi tragici come la morte di Andrea Papi, il giovane runner aggredito mortalmente da un orso in Trentino, nonché l’episodio più recente verificatosi in Romania. “Gli orsi sono animali selvatici, potenzialmente pericolosi, e vanno affrontati con prudenza e responsabilità”, ha sottolineato Urzì.

Già nel 2023 Urzì aveva lanciato un appello affinché lo spray anti-orso fosse legalizzato come strumento di autodifesa personale, e vi era stato il parere favorevole anche del docente universitario americano Tom Smith, uno dei massimi esperti al mondo del bear spray che ha studiato orso bruno, orso nero e orso polare in nord America soprattutto sotto il profilo delle interazioni con l’uomo

È importante chiarire che lo spray anti-orso non ha alcuna funzione offensiva nei confronti degli animali: il principio attivo naturale alla capsaicina provoca una temporanea irritazione che ha il solo scopo di dissuadere l’animale in caso di attacco imminente. Si tratta di uno strumento ampiamente in uso nei parchi naturali nordamericani, dove la sua dotazione è spesso obbligatoria per gli escursionisti in aree abitate da grandi predatori.

L’emendamento recentemente approvato prevede inoltre la possibilità di dotare di tale strumento anche i corpi di polizia locale e, previo accordo con la Protezione Civile nazionale, le strutture territoriali di emergenza. Ma per Urzì questo non basta: “L’obiettivo è estendere il porto anche a cittadini comuni, in contesti ben regolamentati e ad alto rischio, come misura concreta di protezione personale”.