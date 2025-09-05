Borchia: «Il lupo non può diventare un incubo quotidiano. L’Italia recepisca la direttiva UE»

La montagna non può vivere sospesa tra paura e burocrazia. Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, ha scelto queste parole nette per raccontare la situazione che molti allevatori denunciano da tempo: la convivenza difficile con il lupo.

Dopo anni di pressioni, spiega Borchia, da Bruxelles è arrivato un segnale atteso: una maggiore flessibilità per i governi nazionali nella gestione del predatore. Una svolta che per l’eurodeputato va subito trasformata in regole chiare a livello italiano. «Abbiamo scritto al ministro Gilberto Pichetto Fratin – racconta – perché l’Italia recepisca al più presto questa direttiva. Le comunità di montagna non possono attendere ancora».

Le recinzioni elettrificate, i cani da protezione, i sistemi di prevenzione aiutano, ma da soli non bastano. Hanno costi elevati e lasciano comunque margini di rischio. Per Borchia, la novità europea permette finalmente di prevedere interventi selettivi e piani di controllo mirati, strumenti che potrebbero dare respiro a chi vive e lavora in quota.

«Qui non si tratta di fare guerre ideologiche – aggiunge – ma di trovare un equilibrio vero: tutelare il lupo, certo, ma anche la sopravvivenza della pastorizia e di un modo di vivere che rischia di spegnersi».

In Trentino e Alto Adige il tema divide profondamente: da un lato gli ambientalisti parlano di scelte “violente e inefficaci” quando si ricorre agli abbattimenti; dall’altro gli allevatori chiedono di poter lavorare senza trasformare ogni notte in un incubo.