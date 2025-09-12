“La danza delle farfalle” di Nazareth Castellanos

«Dopo aver studiato per anni l’impatto della respirazione sulle dinamiche neuronali, Castellanos svela quale sia la relazione profonda tra il cervello e il corpo». El País

Lieve ma potente come un respiro, così inizia la meditazione che Nazareth Castellanos ci propone per imparare a conoscere meglio noi stessi, dirigere il flusso dei pensieri, e raggiungere una visione più profonda dei nostri desideri e della nostra identità. Tutto comincia con un’inspirazione, che modula l’architettura neuronale e costruisce connessioni, espandendo le nostre risorse cognitive e le nostre capacità di osservazione. Castellanos collega l’eredità degli antenati e le relazioni personali alla struttura cerebrale, sottolineando l’importanza del respiro come ponte tra mondo interno ed esterno. Il cervello è un organo plastico, e l’autrice ne esplora le capacità, evidenziando come l’intenzione e la volontà possano trasformarlo dall’interno, mentre gli stimoli dell’ambiente agiscono dall’esterno. Ispirandosi alla filosofia di Heidegger, Castellanos identifica tre pilastri dell’esperienza umana: costruire, abitare e pensare. In questi tre passi fondamentali si trova la chiave per imparare a costruire una buona relazione con il nostro corpo, per abitarlo consapevolmente, facendo ricorso alla meditazione per avere accesso alle infinite risorse plastiche del cervello, che ci restituiranno una versione più autentica di noi stessi. Con linguaggio accessibile, l’autrice scrive un saggio elegante, umanista e letterario che ci avvicina alla complessità del cervello, illustrando le sue infinite capacità di migliorarsi, ripararsi, cambiare.

L’autrice

Nazareth Castellanos, laureata in Fisica teorica, specializzata in Neuroscienze, ha lavorato come ricercatrice presso varie università in Germania, Inghilterra e Spagna. Attualmente dirige il progetto di ricerca ‘Brain-Body Interaction’ all’Università Complutense di Madrid. All’attività di ricerca unisce quella di formazione, di comunicazione e divulgazione scientifica. Per Ponte alle Grazie ha già pubblicato Neuroscienza del corpo (2023) e Lo specchio del cervello (2024).