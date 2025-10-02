giovedì, Ottobre 2, 2025
Norma Cossetto, due momenti di memoria a Bolzano e Trento con il Comitato 10 Febbraio

La memoria non è un rito, è una responsabilità civile. Anche quest’anno il Comitato 10 Febbraio – Trentino Alto Adige invita la cittadinanza a rendere omaggio a Norma Cossetto, simbolo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con tre appuntamenti nel territorio regionale.

Bolzano l’iniziativa è fissata per venerdì 3 ottobre 2025 alle 18.30 presso la stele cittadina dedicata a Norma Cossetto in Passaggio Norma Cossetto / via del Ronco. A Laives la commemorazione si terrà sabato 4 ottobre 2025 alle 17.30presso la stele agli Esuli Giuliano Dalmati nella zona scolastica, piazzetta Teatro Corseri. A Trento l’incontro è previsto martedì 7 ottobre 2025 alle 9.30 presso la stele ai Martiri delle Foibe in Largo Pigarelli. Saranno momenti sobri e partecipati nel segno della verità storica e del rispetto, per riaffermare che la memoria delle vittime parla alla coscienza di una comunità democratica.

Norma Cossetto (1920–1943) era una studentessa istriana. Arrestata nell’autunno del 1943 durante le violenze che colpirono l’Istria, fu uccisa e il suo corpo venne ritrovato in una foiba. Nel 2005 lo Stato italiano le ha conferito la Medaglia d’oro al Merito civile alla memoria, riconoscendone il coraggio e la testimonianza. La sua figura è oggi un riferimento nelle cerimonie del Giorno del Ricordo (10 febbraio), istituito con legge nazionale nel 2004.

Noi non dimentichiamo” è il filo conduttore scelto dal Comitato 10 Febbraio – Trentino Alto Adige, coordinato da Fulvio Cobaldi e Maurizio Puglisi Ghizzi, che invita cittadini, studenti e rappresentanti delle istituzioni a un gesto semplice e necessario: fermarsi, ricordare, testimoniare. Ingresso libero.

