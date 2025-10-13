La battuta infelice di Erdogan su Giorgia Meloni e sul fumo

Un incontro tra leader, una battuta fuori posto e una telecamera accesa. Tanto basta, oggi, per far nascere un caso mediatico.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, rivolgendosi a Giorgia Meloni durante l’incontro a Sharm el-Sheikh, le ha detto sorridendo:

«Ti ho vista scendere dall’aereo. Stai benissimo, ma devo farti smettere di fumare».

La premier italiana, col suo consueto aplomb, ha risposto:

«Lo so, lo so… non voglio uccidere nessuno».

Una scena breve, tutto sommato innocua, ma che ha riaperto un tema vecchio come la diplomazia stessa: quello del limite tra confidenza e rispetto.

Perché una cosa è la spontaneità, altra è la leggerezza nel rivolgersi a chi rappresenta un Paese soprattutto se ci sono telecamere.

Che Giorgia Meloni fumi o meno è una questione privata, irrilevante per il governo e per l’immagine dell’Italia.

Non è un argomento di politica estera, né un simbolo da discutere sui social.

Eppure, le parole di Erdogan — pronunciate praticamente in pubblico — suonano come un rimprovero paternalistico, di quelli che si concedono a un conoscente, non a una premier.

Erdogan, che in patria ha fatto della lotta al fumo una sua personale battaglia morale, non perde occasione per ammonire chiunque abbia una sigaretta in mano.

È il suo modo di incarnare il ruolo del leader “padre della nazione”, attento alla salute dei cittadini.

Ma, indubbiamente, è meglio che Erdogan faccia il leader paternalistico con i turchi — non con gli italiani.

Le buone maniere diplomatiche valgono anche per le buone intenzioni.

Un commento sul caso anche su Emmanuel Macron, presente sul fondo del video.

Sorride, osserva la scena, sembra divertirsi.

Un gesto che, più che distendere, aggiunge un senso di superficialità all’insieme.

Perché chi guida la Francia — alle prese con tensioni sociali e crisi interne — avrebbe forse altre priorità che ridacchiare di fronte a un episodio privato tra leader di diverse Nazioni.

È il segno dei tempi: la politica internazionale diventa spettacolo, e ogni sguardo, ogni smorfia, ogni frase rubata diventa materiale da consumo mediatico.

In mezzo a questo teatro involontario, la reazione di Giorgia Meloni resta la parte più solida dell’intera scena.



E, per inciso, non si può non notare una certa ironia del destino: che a dire “smetti di fumare” sia proprio un turco, quando nel linguaggio comune esiste l’espressione “fumi come un turco”.

A volte la realtà supera i proverbi.