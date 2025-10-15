mercoledì, Ottobre 15, 2025
HomeAttualitàAlimentazione: nuove norme su etichette e denominazioni, ma servono scelte più coraggiose.
Attualità

Alimentazione: nuove norme su etichette e denominazioni, ma servono scelte più coraggiose.

Di redazione

-

0
0

Nelle ultime settimane sono state non poche le novità in tema di alimentazione, etichettatura e trasparenza.

Nei giorni scorsi il Parlamento Europeo ha adottato un emendamento al Regolamento della PAC nel quale si vieta, di fatto, l’utilizzo di termini come “hamburger” o “salsiccia” per prodotti non a base di carne. Un elemento utile per evitare equivoci e favorire una comunicazione più chiara verso i cittadini, tuttavia, in un momento in cui le famiglie italiane sono fortemente provate dal caro-prezzi – come confermano i recenti dati ISTAT che indicano come 1 famiglia su 3 stia riducendo i consumi alimentari – crediamo sia prioritario mettere al centro delle politiche europee altri temi, quali l’etichettatura sempre più chiara e trasparente, la qualità degli alimenti, l’accessibilità economica e la lotta allo spreco.

Recente è anche l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea “Breakfast”, che introduce importanti novità in termini di tracciabilità e qualità per prodotti simbolo della prima colazione come miele, succhi di frutta e confetture. L’obiettivo è duplice: garantire maggiore informazione ai cittadini, e valorizzare le produzioni made in Italy di qualità (come il miele italiano).

Federconsumatori accoglie con favore i recenti sviluppi in questo settore, dove, nonostante la capacità di spesa sempre più ridotta e i tagli sempre più consistenti da parte delle famiglie, cresce la consapevolezza e l’attenzione verso scelte alimentari responsabili e sostenibili.

In questo senso torniamo, torniamo a rivendicare l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta per tutti i prodotti alimentari in commercio nell’UE. I cittadini, per scegliere, devono avere a disposizione tutte le informazioni possibili sui prodotti che acquistano: solo così possono trasformare le proprie scelte in gesti ponderati, informati e coerenti con i propri valori, contribuendo allo stesso tempo a tutelare la salute, sostenere le filiere locali e promuovere un’economia più giusta e trasparente.

Continueremo a vigilare affinché le normative vengano applicate con chiarezza, garantendo leggibilità e accessibilità delle informazioni, e affinché il diritto dei cittadini a un’etichettatura completa ed esaustiva sia garantito.

Federconsumatori

Articolo precedente
Da Riva del Garda e da Dro ad Assisi: un ponte di pace lungo 24 chilometri
Articolo successivo
ACI/Istat. Gli incidenti stradali nelle 107 provincie italiane
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1744Politica749Cultura667Società606Editoriali434Salute e ambiente301Mondo285Economia245Sport198

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da