Siamo già in pieno Black Friday. Avvertenze e consigli

L’annuale evento/shopping, conosciuto come “Black Friday” è alle porte. Quest’anno cade il 28 novembre ma le vendite scontate sono già in corso. Avrebbe dovuto essere di un solo giorno, il venerdì dopo la festa Usa del Ringraziamento, ma si è trasformato in una fiera di sconti lunga settimane, nei negozi e online. Diffusa in gran parte del mondo, Italia compresa.

Potrebbe essere il momento buono per fare un affare, ma è bene prestare attenzione alla miriade di pratiche per ingannare i consumatori.

Le più frequenti:

– pubblicizzare le vendite come “in tutto il negozio” quando solo alcuni articoli sono scontati;

– orologi o timer con conto alla rovescia che, per creare una falsa urgenza, mostrano un periodo più breve rispetto alla vendita effettiva;

– offerte in caratteri piccoli che escludono alcuni articoli dagli sconti;

– sconti “fino al X%” che si applicano solo ad alcuni articoli, oppure scritte tipo “fino a” non riportate in modo evidente;

– confronti di prezzi con sconti pre e post vendita dove il prezzo originario è stato aumentato.

Marketing e manipolazioni

Le vendite scontate si basano sul fatto che i consumatori possano credere che si tratti di un buon affare sui prodotti che desiderano e/o desidèri che nascono per lo sconto offerto. Un marketing che può portare a considerare l’offerta migliore di quanto non sia, facendo leva sulle emozioni, che portano i consumatori ad essere meno razionali sia sul valore reale dello sconto offerto che sull’opportunità dell’acquisto.

Le leggi a tutela dei consumatori aiutano il mercato

Quando i venditori disonesti riescono ad ingannare i consumatori, ottengono un vantaggio rispetto a quelli onesti. Creano un falso mercato che avvantaggia i comportamenti scorretti e incoraggia una corsa generalizzata al ribasso.

Le leggi servono a creare un equilibrio di fiducia tra commercianti e consumatori, perché questi ultimi valutino corrette le informazioni da pubblicità, senza dare per scontato di essere ingannati dai venditori.

Per questo è importante che il consumatore sia informato sulle leggi che lo tutelano e sia consapevole se quanto acquista sia ciò che realmente desidera e non, per esempio, un modello più vecchio o più economico.

E’ bene quindi che il consumatore prenda tutto il tempo necessario per valutare lo sconto offerto. E’ reale? Giustifica la spesa in vista delle festività? Gli sconti possono essere evidenziati con un colore accattivante, ma non è detto che siano un buon affare.

Quando si viene ingannati

E’ bene non indugiare per far valere i propri diritti. Cioé:

– online o in presenza, se quanto acquistato non è come avrebbe dovuto essere (non rispetto ai propri desideri), si ha diritto a cambio, riparazione o restituzione dei soldi. Tutte le spese sono a carico del commerciante (garanzia europea di 2 anni )

– solo per gli acquisti online e, se il commerciante è disponibile, si può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall’acquisto. Le spese per la restituzione sono a carico consumatore;

– in alcuni casi è bene denunciare la pratica commerciale scorretta e/o la pubblicità ingannevole all’Autorità Antitrust.

Occhio dove si acquista online. Meglio Ue

Per qualunque problema è meglio avere a che fare con un venditore che ha sede legale nell’Unione europea: diritti e leggi sono comuni e di facile uso, talvolta anche più semplice che non in Italia.

Inoltre, per un venditore al di fuori dell’Ue, non si può escludere che ci siano tasse doganali da pagare.

Non è che i commercianti non Ue siano delle specie di delinquenti, solo che, in caso di indisponibilità bonaria del commerciante, la giustizia italiana si usa male (una sentenza, con tutta la fatica e i costi per ottenerla, che deve essere fatta valere in Cina, per esempio). Comunque, le grandi piattaforme online, talvolta hanno sedi legali anche in un Paese dell’Ue… verificare prima di usarle.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc