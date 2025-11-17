lunedì, Novembre 17, 2025
Inflazione. UNC: “inflazione in calo, ma cibo sempre più salato”

Secondo i dati definitivi di ottobre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,2%, dal +1,6% di settembre.

In merito, a commento dei dati Istat, per contro dell’Unione Nazionale Consumatori, è intervenuto il suo presidente, Massimo Dona, affermando: “Cibo sempre più salato. L’inflazione è in calo, e la buona notizia è che rispetto a settembre si registra un -0,3%, ma non è così per i prezzi dei Prodotti alimentari e le bevande analcoliche che proseguono indisturbati la loro corsa. Anzi, se a settembre erano scesi su base mensile dello 0,1%, facendo sperare in una inversione di rotta, a ottobre tornano a salire dello 0,1%. Insomma, non c’è tregua per la spesa più obbligata che ci sia”.

Presidente che ha poi proseguito nel suo intervento, specificando ulteriormente: “Anche se il calo dell’inflazione tendenziale da 1,6 a 1,2 comporta un minor aumento complessivo del costo della vita, per una coppia con due figli si tratta comunque di una stangata pari a 432 euro su base annua. Inoltre, ben 232 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 371 euro, ma 203 euro sono soltanto per cibo e bevande. In media, per una famiglia, mangiare e bere costa 160 euro in più”.

L’Unione Nazionale Consumatori riferisce, come, in testa alla top 20 dei rincari annui, vi sia il Cacao e cioccolato in polvere  con +21,9% su ottobre 2024, al 2° posto il Caffè con +20,6%, Medaglia di bronzo per il Cioccolato con +10,1%. Seguono la Carna macinata, i Formaggi stagionati e le Bevande analcoliche (+8,2% per tutti e 3).

Evidenziando poi, comei la Carne di bovino adulto (7° posto, +8,1%),  la Carne di vitello (8°, +7,5%), le Uova (10°, +7,4%), il Burro (11°, +6,6%), la Frutta secca (12°, +5,9%) Carne ovina Pollame (ex aequo in 14° posizione con +5,3%).

Di seguito riportiamo tabelle U.N.C. inerenti ai rincari

Rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di ottobre
DIVISIONI DI SPESAFamiglia mediaCoppiacon 1 figlioCoppiacon 2 figliInflazione annua diottobre
Prodotti alimentari e bevande analcoliche1602032322,5
Bevande alcoliche e tabacchi1014132
Abbigliamento e calzature1217221
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili-68-73-74-1,7
Mobili, articoli e servizi per la casa4560,3
Servizi sanitari e spese per la salute2125251,5
Trasporti711120,2
Comunicazioni-44-59-65-5,1
Ricreazione, spettacoli e cultura69110,5
Istruzione3591,5
Servizi ricettivi e di ristorazione761061323,9
Altri beni e servizi801081093,2
TOTALE RINCARO ANNUO2673714321,2
CARRELLO DELLA SPESA174222250+2,1
Nota: dati e totali arrotondati
Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche
N ProdottoRincari annui di ottobre
1Cacao e cioccolato in polvere 21,9
2Caffè 20,6
3Cioccolato 10,1
4Preparati con carne macinata 8,2
4Formaggi stagionati 8,2
4Bevande analcoliche 8,2
7Carne di bovino adulto 8,1
8Carne di vitello 7,5
8Altri preparati a base di carne 7,5
10Uova 7,4
11Burro 6,6
12Frutta secca e noci 5,9
13Frattaglie 5,8
14Carne ovina e caprina 5,3
14Pollame 5,3
16Altra frutta con nocciolo 5,2
17Formaggi fusi 5,1
18Gelati 5
19Formaggi freschi e latticini 4,8
20Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 4,6

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)

