Inflazione. UNC: “inflazione in calo, ma cibo sempre più salato”

Secondo i dati definitivi di ottobre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,2%, dal +1,6% di settembre.
In merito, a commento dei dati Istat, per contro dell’Unione Nazionale Consumatori, è intervenuto il suo presidente, Massimo Dona, affermando: “Cibo sempre più salato. L’inflazione è in calo, e la buona notizia è che rispetto a settembre si registra un -0,3%, ma non è così per i prezzi dei Prodotti alimentari e le bevande analcoliche che proseguono indisturbati la loro corsa. Anzi, se a settembre erano scesi su base mensile dello 0,1%, facendo sperare in una inversione di rotta, a ottobre tornano a salire dello 0,1%. Insomma, non c’è tregua per la spesa più obbligata che ci sia”.
Presidente che ha poi proseguito nel suo intervento, specificando ulteriormente: “Anche se il calo dell’inflazione tendenziale da 1,6 a 1,2 comporta un minor aumento complessivo del costo della vita, per una coppia con due figli si tratta comunque di una stangata pari a 432 euro su base annua. Inoltre, ben 232 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 371 euro, ma 203 euro sono soltanto per cibo e bevande. In media, per una famiglia, mangiare e bere costa 160 euro in più”.
L’Unione Nazionale Consumatori riferisce, come, in testa alla top 20 dei rincari annui, vi sia il Cacao e cioccolato in polvere con +21,9% su ottobre 2024, al 2° posto il Caffè con +20,6%, Medaglia di bronzo per il Cioccolato con +10,1%. Seguono la Carna macinata, i Formaggi stagionati e le Bevande analcoliche (+8,2% per tutti e 3).
Evidenziando poi, comei la Carne di bovino adulto (7° posto, +8,1%), la Carne di vitello (8°, +7,5%), le Uova (10°, +7,4%), il Burro (11°, +6,6%), la Frutta secca (12°, +5,9%) Carne ovina e Pollame (ex aequo in 14° posizione con +5,3%).
Di seguito riportiamo tabelle U.N.C. inerenti ai rincari
Rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di ottobre
|DIVISIONI DI SPESA
|Famiglia media
|Coppiacon 1 figlio
|Coppiacon 2 figli
|Inflazione annua diottobre
|Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|160
|203
|232
|2,5
|Bevande alcoliche e tabacchi
|10
|14
|13
|2
|Abbigliamento e calzature
|12
|17
|22
|1
|Abitazione, acqua, elettricità e combustibili
|-68
|-73
|-74
|-1,7
|Mobili, articoli e servizi per la casa
|4
|5
|6
|0,3
|Servizi sanitari e spese per la salute
|21
|25
|25
|1,5
|Trasporti
|7
|11
|12
|0,2
|Comunicazioni
|-44
|-59
|-65
|-5,1
|Ricreazione, spettacoli e cultura
|6
|9
|11
|0,5
|Istruzione
|3
|5
|9
|1,5
|Servizi ricettivi e di ristorazione
|76
|106
|132
|3,9
|Altri beni e servizi
|80
|108
|109
|3,2
|TOTALE RINCARO ANNUO
|267
|371
|432
|1,2
|CARRELLO DELLA SPESA
|174
|222
|250
|+2,1
Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|N
|Prodotto
|Rincari annui di ottobre
|1
|Cacao e cioccolato in polvere
|21,9
|2
|Caffè
|20,6
|3
|Cioccolato
|10,1
|4
|Preparati con carne macinata
|8,2
|4
|Formaggi stagionati
|8,2
|4
|Bevande analcoliche
|8,2
|7
|Carne di bovino adulto
|8,1
|8
|Carne di vitello
|7,5
|8
|Altri preparati a base di carne
|7,5
|10
|Uova
|7,4
|11
|Burro
|6,6
|12
|Frutta secca e noci
|5,9
|13
|Frattaglie
|5,8
|14
|Carne ovina e caprina
|5,3
|14
|Pollame
|5,3
|16
|Altra frutta con nocciolo
|5,2
|17
|Formaggi fusi
|5,1
|18
|Gelati
|5
|19
|Formaggi freschi e latticini
|4,8
|20
|Conserve di frutta e prodotti a base di frutta
|4,6
(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)