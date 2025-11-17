Inflazione. UNC: “inflazione in calo, ma cibo sempre più salato”

Secondo i dati definitivi di ottobre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,2%, dal +1,6% di settembre.

In merito, a commento dei dati Istat, per contro dell’Unione Nazionale Consumatori, è intervenuto il suo presidente, Massimo Dona, affermando: “Cibo sempre più salato. L’inflazione è in calo, e la buona notizia è che rispetto a settembre si registra un -0,3%, ma non è così per i prezzi dei Prodotti alimentari e le bevande analcoliche che proseguono indisturbati la loro corsa. Anzi, se a settembre erano scesi su base mensile dello 0,1%, facendo sperare in una inversione di rotta, a ottobre tornano a salire dello 0,1%. Insomma, non c’è tregua per la spesa più obbligata che ci sia”.

Presidente che ha poi proseguito nel suo intervento, specificando ulteriormente: “Anche se il calo dell’inflazione tendenziale da 1,6 a 1,2 comporta un minor aumento complessivo del costo della vita, per una coppia con due figli si tratta comunque di una stangata pari a 432 euro su base annua. Inoltre, ben 232 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 371 euro, ma 203 euro sono soltanto per cibo e bevande. In media, per una famiglia, mangiare e bere costa 160 euro in più”.

L’Unione Nazionale Consumatori riferisce, come, in testa alla top 20 dei rincari annui, vi sia il Cacao e cioccolato in polvere con +21,9% su ottobre 2024, al 2° posto il Caffè con +20,6%, Medaglia di bronzo per il Cioccolato con +10,1%. Seguono la Carna macinata, i Formaggi stagionati e le Bevande analcoliche (+8,2% per tutti e 3).

Evidenziando poi, comei la Carne di bovino adulto (7° posto, +8,1%), la Carne di vitello (8°, +7,5%), le Uova (10°, +7,4%), il Burro (11°, +6,6%), la Frutta secca (12°, +5,9%) Carne ovina e Pollame (ex aequo in 14° posizione con +5,3%).

Di seguito riportiamo tabelle U.N.C. inerenti ai rincari

Rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di ottobre

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppiacon 1 figlio Coppiacon 2 figli Inflazione annua diottobre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 160 203 232 2,5 Bevande alcoliche e tabacchi 10 14 13 2 Abbigliamento e calzature 12 17 22 1 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -68 -73 -74 -1,7 Mobili, articoli e servizi per la casa 4 5 6 0,3 Servizi sanitari e spese per la salute 21 25 25 1,5 Trasporti 7 11 12 0,2 Comunicazioni -44 -59 -65 -5,1 Ricreazione, spettacoli e cultura 6 9 11 0,5 Istruzione 3 5 9 1,5 Servizi ricettivi e di ristorazione 76 106 132 3,9 Altri beni e servizi 80 108 109 3,2 TOTALE RINCARO ANNUO 267 371 432 1,2 CARRELLO DELLA SPESA 174 222 250 +2,1 Nota: dati e totali arrotondati

Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche

N Prodotto Rincari annui di ottobre 1 Cacao e cioccolato in polvere 21,9 2 Caffè 20,6 3 Cioccolato 10,1 4 Preparati con carne macinata 8,2 4 Formaggi stagionati 8,2 4 Bevande analcoliche 8,2 7 Carne di bovino adulto 8,1 8 Carne di vitello 7,5 8 Altri preparati a base di carne 7,5 10 Uova 7,4 11 Burro 6,6 12 Frutta secca e noci 5,9 13 Frattaglie 5,8 14 Carne ovina e caprina 5,3 14 Pollame 5,3 16 Altra frutta con nocciolo 5,2 17 Formaggi fusi 5,1 18 Gelati 5 19 Formaggi freschi e latticini 4,8 20 Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 4,6

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)