martedì, Dicembre 9, 2025
HomeCultura"Essere James Bond. Identikit di un agente segreto" di Carlo Baroni
Cultura

“Essere James Bond. Identikit di un agente segreto” di Carlo Baroni

Di redazione

-

0
0
IL LIBRO

James Bond non invecchia: cambia volto, stile, epoca, ma il suo mito resta intatto. Nato nel 1953 dalla penna di Ian Fleming, l’agente segreto più celebre del mondo debutta sul grande schermo nel 1962 con Sean Connery e da allora attraversa decenni di cinema, moda e cultura popolare, incarnando di volta in volta il fascino e le contraddizioni del suo tempo.

Con ironia e passione, Carlo Baroni firma un viaggio nel mondo di 007: esplora il suo passato letterario, svela l’uomo dietro la spia e il romanziere dietro il mito. essere James Bond è un ritratto tridimensionale di un’icona globale: impeccabile, letale, fedele alla Corona e al suo inconfondibile stile.

Tra aneddoti, curiosità e riflessioni colte (da Umberto Eco ai segreti della Aston Martin), il libro decodifica il DNA di Bond, dalla pistola Walther al Vodka Martini «shaken, not stirred». Un libro brillante e divertente, perfetto per chiunque voglia conoscere – o riscoprire – l’agente segreto più famoso del mondo.

L’AUTORE

Carlo Baroni, è nato a Vanzago, nell’hinterland di Milano, il 12 marzo 1960. Generazione boomer. Studi al Classico e Giurisprudenza all’Università. Giornalista dagli anni Ottanta. Ha lavorato per Avvenire Corriere della Sera. “Malato” di Bond e appassionato di Sudafrica. E anche dell’Inter.

(Fonte: Edizioni Ares)

Articolo precedente
Ambiente. Presentato a Nairobi il GEO-7: un quadro aggiornato su cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1872Politica760Cultura696Società645Editoriali437Salute e ambiente338Mondo289Economia265EVENTI222

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da