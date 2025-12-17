Prof. Odifreddi: “Tutti gli Stati e i loro confini si definiscono con la forza”

“Vorrei che il Presidente della Repubblica mi indicasse un Paese i cui confini non sono stati ridisegnati con la forza. È ovvio, tutti gli Stati sono stati definiti attraverso la forza”.

A dirlo è stato il prof. Piergiorgio Odifreddi, intervenuto ai microfoni della trasmissione Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, in merito alle parole del Presidente della Repubblica sulla Russia.

Su quanto accaduto in Ucraina, PiergiorgioOdifreddi ha successivamente aggiunto come “la Russia è uno Stato molto esteso, non ha confini naturali e nel caso dell’Ucraina è chiaro che preferisca avere uno Stato cuscinetto. Le guerre esistono perché ci sono attriti tra Stati limitrofi, ci sono guerre per definire i propri confini. Altra cosa sono le guerre di nazioni che vanno dall’altro capo del mondo a invadere altri Paesi. Non dico che va bene così, ma non ci si deve stupire di quello che è accaduto in Ucraina”.

Sulle accuse di putinismo rivolte ad alcuni opinionisti e intellettuali, Odifreddi ha infine concluso: “Non sono putiniano, ma non sto neanche con l’Occidente. Io insegnavo logica, so quindi che le cose non sono bianche o nere. Si può essere, come me, contro Putin e contro l’Occidente. In Italia se sei contro l’Occidente sei un putiniano. In passato è già accaduto che l’Occidente sia stato contro la Russia, ma fino a quando noi occidentali non apriamo gli occhi davanti alle nostre malefatte, non andremo da nessuna parte. La guerra in Ucraina è iniziata nel febbraio del 2022, mentre l’Occidente lasciava l’Afghanistan un anno prima, quindi le cose che fa Putin le abbiamo fatte anche noi”.