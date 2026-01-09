Agatha Christie, 50 anni dopo: TopCrime dedica una maratona alla Regina del Giallo

Cinquant’anni dopo la sua morte, Agatha Christie continua a essere una presenza viva nell’immaginario collettivo. I suoi romanzi, tradotti in decine di lingue e venduti in miliardi di copie, non hanno mai smesso di generare lettori, adattamenti e nuove interpretazioni. In occasione dell’anniversario, TopCrime sceglie di celebrarla con una lunga maratona televisiva che attraversa film e serie tratti dalle sue opere più celebri.

La programmazione prende il via sabato 10 gennaio alle 21 con Assassinio sull’Orient Express, versione cinematografica diretta e interpretata da Kenneth Branagh, e prosegue per tutta la notte e l’intera giornata di domenica 11. In palinsesto si alternano episodi e film dedicati a Hercule Poirot, dal debutto narrativo di Poirot a Styles Court fino a Sipario: l’ultima avventura di Poirot, che chiude simbolicamente il ciclo.

La scelta di TopCrime non è soltanto commemorativa. Rivedere oggi queste storie significa misurare la tenuta di un modello narrativo che ha attraversato un secolo senza perdere forza: enigmi costruiti con precisione matematica, personaggi riconoscibili, ambientazioni che diventano parte dell’indagine. Elementi che spiegano perché Christie resti una delle autrici più adattate di sempre, al cinema come in televisione.

Il cinquantesimo anniversario della scomparsa, avvenuta il 12 gennaio 1976, è del resto un’occasione che va oltre il piccolo schermo. Il mondo editoriale e culturale prepara mostre ed edizioni speciali: a Londra è annunciata una grande esposizione alla British Library, mentre a Milano è in corso 50 Pintér x 50 Christie, dedicata alle iconiche copertine che hanno accompagnato generazioni di lettori italiani. Segni di un’eredità che continua a essere riletta e aggiornata.

Agatha Christie non è stata soltanto una scrittrice di successo. Nata a Torquay nel 1890, formatasi tra l’Inghilterra e Parigi, durante la Prima guerra mondiale lavorò come infermiera e dispensatrice, acquisendo una conoscenza dei veleni che avrebbe lasciato un’impronta riconoscibile nei suoi romanzi. Da quelle esperienze nacque anche Hercule Poirot, ispirato ai rifugiati belgi incontrati in quegli anni, destinato a diventare uno dei detective più famosi della letteratura.

Con oltre sessanta romanzi, centinaia di racconti e una produzione teatrale ancora oggi rappresentata, Christie ha rivoluzionato il giallo rendendolo un genere popolare e insieme sofisticato. Nel 1971 la Corona britannica le conferì il titolo di Dama dell’Impero per il contributo alla cultura mondiale, suggellando una carriera che l’ha resa l’autrice più tradotta dopo Shakespeare.

La maratona di TopCrime si inserisce in questo solco: non un semplice omaggio, ma un invito a riscoprire perché, a mezzo secolo di distanza, le trame della Regina del Giallo continuino a funzionare meglio di molte storie contemporanee.