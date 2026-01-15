Istat: produzione +1,5% su mese. Per l’UNC: “Dati mediocri! Non si vede ancora alcuna luce in fondo al tunnel”

Unc: industria, dati mediocri

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, la produzione industriale di novembre sale dell’1,5% sul mese precedente e dell’1,4% su base tendenziale.

Su questa notizia è intervenuto il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che, commentando il dato Istat sulla produzione industriale, ha affermato: “Dati mediocri! Il lieve rialzo, inevitabile e scontato dopo mesi e mesi di cali della produzione, non consente alcun ottimismo. Non si vede ancora alcuna luce in fondo al tunnel nel quale le nostre industrie sono entrate nel febbraio del 2023”.

Infine, concludendo il suo intervento, il presidente di U.N.C ha ulteriormente specificato: “Un baratro dal quale non si riesce a uscire né grazie ai consumi delle famiglie, che non per niente sono l’unica voce in territorio negativo sia su base tendenziale sia, limitatamente ai beni durevoli, su base congiunturale, né per via degli investimenti pubblici, inesistenti nell’ultima Legge di Bilancio salvo che per il Ponte sullo Stretto di Messina”.