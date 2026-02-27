venerdì, Febbraio 27, 2026
Istat: fatturato industria, +0,6% sul 2024. UNC: “Rialzo insufficiente”

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a dicembre sale dello 0,5% sul mese precedente e del 3,6% su base annua mentre nella media del 2025 cresce dello 0,6% sul 2024.

In merito a questi dati si è espresso direttamente il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, commentando: “Rialzo insufficiente. I dati sono deludenti e inadeguati. Il flebile recupero del 2025 non basta a rimontare nemmeno lontanamente quanto perso in questi ultimi anni. Non solo, come fa notare la stessa Istat, rispetto al crollo del 2024, pari al 4,3%, ma anche rispetto agli anni precedenti”.

Proseguendo, Massimiliano Dona, ha ulteriormente specificato: “Secondo il nostro studio, infatti, il fatturato totale nel 2025, per via dell’anno nero 2024, nonostante la risalita dello scorso anno, è ancora inferiore del 3,7% rispetto al 2023 e del 4,4% sul 2022. Ancora peggio per il fatturato interno, che precipita del 4,1% sul 2023 e del 4,9% sul 2022. Insomma, il 2025 non consente alle industrie italiane di uscire dal tunnel della crisi ma ha solo evitato che precipitassero definitivamente nel baratro. Ora urge un 2026 di ripresa e di recupero, altrimenti saranno guai”.

Tabella: Fatturato dell’industria (dati corretti per gli effetti di calendario)
 FATTURATO
 InternoEsteroTotale
Differenza %Media 2025 – Media 20240,70,40,6
Differenza %Media 2025 – Media 2023-4,1-3,0-3,7
Differenza %Media 2025 – Media 2022-4,9-3,4-4,4

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat)

