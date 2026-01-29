Turismo. “Single in aumento e spesa viaggi più alta della media”

I single rappresentano una quota crescente della popolazione italiana e hanno un peso sempre più rilevante sui consumi, in particolare nel turismo.
È quanto emerge da “Fotografia 2026 dei single italiani” elaborata da Vamonos Vacanze su dati Istat, Eurostat e Banca d’Italia.Secondo Eurostat.
In Italia le persone che vivono in nuclei monocomponenti sono il 15,8% della popolazione, mentre l’Istat rileva che oltre il 36% delle famiglie è composto da una sola persona.
“Ma le proiezioni indicano che entro il 2050 circa il 41,1% dei nuclei familiari sarà monocomponente. Il fenomeno è particolarmente marcato tra gli anziani: quasi il 40% degli over 75 vive da solo” osservano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.
Dal punto di vista economico, le famiglie monocomponenti generano oltre 235 miliardi di euro di spesa, pari al 26,2% del totale dei consumi delle famiglie italiane. La spesa media mensile di una persona sola è pari a 1.932 euro, con una forte incidenza dei costi fissi, che assorbono quasi il 44% del budget.
Nel turismo il ruolo dei single risulta ancora più rilevante. La spesa turistica complessiva dei residenti italiani per viaggi in Italia e all’estero ammonta a 86 miliardi di euro annui. Oltre il 60% di questa spesa è sostenuta da persone senza figli conviventi.
Secondo Vamonos Vacanze, la spesa media per vacanza di un adulto che viaggia senza figli è del 35% più alta rispetto a quella di chi viaggia in famiglia, soprattutto nei viaggi a medio-lungo raggio, culturali ed esperienziali.Le proiezioni indicano che nel 2026 i single rappresenteranno oltre il 38% dei viaggiatori leisure adulti, quota che supera il 45% nella fascia 45–65 anni.
A livello territoriale, la spesa turistica pro capite più elevata si registra in Valle d’Aosta, Liguria e Trentino-Alto Adige, mentre i valori più bassi si osservano in Sicilia, Calabria e Sardegna.
|REGIONESPESA VACANZE (PRO CAPITE)
Sicilia 1.157 €
Calabria 1.195 €
Sardegna 1.198 €
Basilicata 1.227 €
Campania 1.240 €
Molise 1.240 €
Abruzzo 1.267 €
Puglia 1.269 €
Umbria 1.443 €
Marche 1.472 €
Toscana 1.473 €
Lazio 1.495 €
Friuli-Venezia Giulia 1.588 €
Veneto 1.621 €
Emilia-Romagna 1.645 €
Piemonte 1.659 €
Lombardia 1.663 €
Trentino-Alto Adige 1.674 €
Liguria 1.706 €
Valle d’Aosta 1.731 €
(Fonte: Vamonos)