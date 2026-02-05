Il Carnevale di Arco compie 150 anni: festa e tradizione

Il Carnevale di Arco compie 150 anni e celebra il traguardo con un’edizione speciale che intreccia memoria storica, spettacolo e partecipazione popolare. Nato nel 1876, quando Arco faceva ancora parte dell’Impero austroungarico, il Carnevale arcense è oggi una delle manifestazioni più longeve d’Italia e continua a rappresentare un punto fermo dell’identità cittadina.

Le celebrazioni si svolgeranno nei fine settimana del 7–8 e dal 13 al 15 febbraio, con un programma ricco di spettacoli gratuiti, ospiti storici, una medaglia celebrativa, un volume dedicato alla storia dell’evento e un simbolico taglio di una torta lunga 150 metri.

Il Carnevale nacque come appuntamento mondano dell’élite asburgica e si è trasformato nel tempo seguendo l’evoluzione della città. A metà Novecento diventa celebre per le sfilate di carri allegorici, rimaste fino al 2022, quando motivi di sicurezza hanno portato alla scelta di installazioni scenografiche statiche. Una trasformazione che non ha intaccato il legame con la comunità: anche quest’anno sono attese oltre 5.000 persone. Ospite d’onore sarà una delegazione della Fondazione Carnevale di Viareggio, a sottolineare il legame simbolico con un’altra storica tradizione italiana. Voce ufficiale dell’edizione sarà Carlo Modena, speaker storico che aveva già animato il centenario.

Il centro storico ospiterà tre grandi palchi e carri scenografici alti sei metri, con 18 spettacoli a partire dalle 14.30 nelle giornate di festa. Si parte sabato 7 febbraio con spettacoli per bambini e artisti di strada, mentre domenica 8 proseguono musica e animazione. Venerdì 13 febbraio al Casinò municipale andrà in scena l’ottava edizione di Arcorida, serata satirica con musica dal vivo, cabaret e magia. La satira, storicamente elemento distintivo del Carnevale di Arco, resta anche oggi uno spazio di ironia e leggerezza. Sabato 14 febbraio spazio ancora agli spettacoli per famiglie e alle caricature per i più piccoli. Domenica 15 febbraio è previsto il taglio della torta celebrativa di 150 metri, realizzata dallo chef Marcello Franceschi, seguita da spettacoli di magia e intrattenimento.

Regista dell’evento è la Pro Loco Arco, erede del Gruppo Costruttori Associati, che custodisce l’esperienza organizzativa di decenni. Attorno alla Pro Loco si è costruita una rete di collaborazioni locali che coinvolge alpini, oratorio, giovani, scout e associazioni culturali. Il presidente Mario Matteotti ha ricordato come il Carnevale sia “proprietà della città”, indipendente dai cambiamenti politici e capace di sopravvivere adattandosi ai tempi pur mantenendo la propria anima popolare e ironica.

Durante la presentazione a Palazzo Marcabruni Giuliani sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e delle realtà territoriali, tra cui la sindaca Arianna Fiorio, che ha definito il Carnevale “un valore riconosciuto da generazioni”, e l’assessore alla cultura Massimiliano Floriani, che ha sottolineato il ruolo fondamentale del volontariato. Anche l’APT Garda Dolomiti ha evidenziato l’impatto positivo dell’evento sul turismo invernale, mentre la Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto ha ribadito il sostegno storico alla manifestazione.