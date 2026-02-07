AutoTrend: a gennaio in calo mercato dell’usato per auto e moto

Segno negativo, a gennaio 2026, per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano.

I passaggi di proprietà delle quattro ruote, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno fatto registrare una flessione del 6,8% rispetto allo stesso mese del 2025, che si riduce al -2,1% considerando la media giornaliera. In valori assoluti, le pratiche sono state 258.878, contro le 277.767 di gennaio 2025.

Ancora più marcato il calo per i passaggi di proprietà dei motocicli che, sempre al netto delle minivolture, hanno chiuso il mese con una contrazione dell’11,1% rispetto a gennaio 2025 (-6,6% la variazione giornaliera): 35.034 le pratiche, contro le 39.390 dello stesso mese dell’anno precedente.

Nel complesso, i trasferimenti netti di proprietà per tutti i veicoli hanno registrato a gennaio una diminuzione del 7,3% rispetto a gennaio 2025, che diventa -2,7% a parità di giornate lavorative, con un totale di 336.343 formalità (contro le 362.929 del gennaio 2025).

Nel mese di gennaio, per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 203 usate, confermando come i passaggi netti di proprietà delle autovetture continuino a essere oltre il doppio delle nuove iscrizioni.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile direttamente sul loro sito internet.

RADIAZIONI: IN DIMINUZIONE AUTO (-6,9%) E MOTO (-5,6%)

In calo, a gennaio 2026, anche il settore delle radiazioni. Le autovetture hanno registrato un decremento del 6,9% rispetto al corrispondente mese del 2025, con 97.446 pratiche contro le 104.664 di gennaio 2025. Il tasso unitario di sostituzione si è attestato a 0,77, con 77 auto radiate ogni 100 nuove immatricolate.

Diminuiscono anche le radiazioni dei motocicli, che segnano una flessione del 5,6%, con 8.621 operazioni a fronte delle 9.131 di gennaio 2025. Per tutti i veicoli, infine, il calo complessivo è stato del 7,6%, con 115.518 radiazioni rispetto alle 125.058 dello stesso mese dello scorso anno.

Tenendo conto della giornata lavorativa in meno di gennaio 2026 rispetto a gennaio 2025, le variazioni migliorano e risultano pari a -2,2% per le autovetture, -0,9% per i motocicli e -3,0% per tutti i veicoli.

ALIMENTAZIONI

Nel mercato dell’usato continuano a prevalere le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina). A gennaio 2026 la quota dell’ibrido a benzina si è attestata al 10,2%, con una crescita del 17,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le autovetture elettriche rappresentano ancora una quota contenuta del mercato dell’usato (1,1%), pur avendo registrato un incremento del 23,8%.

Nei minipassaggi si conferma la prevalenza delle auto diesel, che a gennaio detengono il 41,1% della quota, in diminuzione rispetto al 45,2% di gennaio 2025. Le autovetture ibride a benzina raggiungono una quota del 13,8%, con una crescita del 22,1%, quota superiore a quella delle auto a GPL, ferme al 7,2%. In aumento anche le minivolture delle auto ibride a gasolio (+18,8%), con una quota pari al 3,3%. Le auto elettriche nei minipassaggi raggiungono l’1,8% del totale, con una crescita del 41,8%.

N.B. Le variazioni percentuali sono calcolate rispetto ai valori assoluti delle formalità non inseriti in tabella.

ANZIANITÀ AUTO USATE: 20-29 anni = 18,1%; 30+ = 3,2%

Per quanto riguarda l’anzianità delle auto usate, quelle con età compresa tra i 20 e i 29 anni hanno rappresentato a gennaio 2026 il 18,1% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture (contro il 15,9% di gennaio 2025), mentre le vetture con oltre 30 anni hanno inciso per il 3,2% (dal 2,8% del gennaio precedente). Si conferma, pertanto, l’aumento della quota di veicoli usati più anziani.

RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (VALORI PERCENTUALI)

(Fonte e per maggiori informazioni: ACI)