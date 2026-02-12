giovedì, Febbraio 12, 2026
HomeAttualitàSan Valentino. Occhio alle truffe finanziarie
Attualità

San Valentino. Occhio alle truffe finanziarie

Di redazione

-

0
0

Le truffe sentimentali, soprattutto con l’avvicinarsi di San Valentino, sono tra le forme di criminalità informatica più dannose a livello emotivo: una combinazione di intimità accuratamente costruita con il furto finanziario. I truffatori puntano al cuore e poi al portafoglio.
Soprattutto grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI), che genera profili convincenti e conversazioni affettuose, con falsificazioni di video (deepfake) e voce che danno l’impressione di parlare  con una  persona  reale: la vittima emotivamente coinvolta è meno diffidente e ignora più facilmente i campanelli d’allarme.

Mediamente il truffatore parte dalle  piattaforme di incontri. Un profilo credibile, foto accattivanti, dati personali plausibili e messaggi coerenti. Il truffatore  cerca di spostare la conversazione fuori dall’app di incontri, chiedendo email e telefono personale. E si arriva alla richiesta finanziaria: problemi di viaggio, bancari o familiari. Non solo nell’immediato, ma anche per un futuro condiviso: investire “insieme”, magari in criptovalute, può rendere la truffa  meno evidente.

Come proteggersi, senza demonizzare gli incontri tra sconosciuti e quelli online più in generale:
– Rallentare la relazione. Più tempo si passa a parlare con una persona, è più probabile che emergano delle incongruenze. Inoltre, i truffatori si stancano in fretta.
– Mantenere le conversazioni sulle piattaforma di incontri più a lungo. La fretta ad abbandonare è un campanello d’allarme.
– Verificare se  le stesse immagini/persone sono su più piattaforme. Foto rubate o sintetiche.
– I consigli su investimenti o richieste di denaro sono un campanello d’allarme.
– Non inviare immagini intime a qualcuno che si è mai incontrato e verificato. Anche le truffe finanziarie possono trasformarsi in ricatti.

Se si è già trasferito denaro, è importante agire rapidamente contattando la propria banca.
I truffatori romantici sono molto abili nel sembrare affidabili, quindi “fidarsi del proprio istinto” o affidarsi ai propri sentimenti non aiuterà.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

Articolo precedente
Maltempo. “Campi completamente allagati. Scatta l’allarme semine”
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità2017Politica774Cultura716Società685Editoriali442Salute e ambiente374Mondo292Economia277EVENTI248

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Redazione

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da