Trento. I risultati dell’indagine #TrentoInCifre

Nel 2000 Trento aveva 105.942 abitanti. Venticinque anni dopo, la città sfiora i 120 mila, andando in controtendenza con il dato riguardante la popolazione italiana, calata di quasi 2 milioni negli ultimi cinque lustri. Per la precisione, come rivela l’indagine “#TrentoIncifre”, curata dall’Ufficio studi e statistica del Comune, nel 2025 la popolazione iscritta agli archivi anagrafici comunali è pari a 119.604, di cui 61.066 donne e 58.538 uomini, con una crescita di 417 unità (+0,3%) rispetto all’anno precedente.

Dal 2016, 1521 persone in più tra i 15 e i 29 anni.

L’altra buona notizia riguarda l’aumento nel 2025, rispetto al 2024, delle persone nelle fasce d’età da 15 a 29 anni (+287 persone) e da 30 a 44 anni (+ 198 persone). I giovani appartenenti alla prima, quella tra i 15 e i 29 anni, nell’ultimo decennio sono aumentati di 1.521 unità (+ 8,3%). Dato significativo se consideriamo che nello stesso periodo a livello nazionale questa fascia ha perso l’1,3% di popolazione

Invecchiamento della popolazione.

Tra le tendenze demografiche consolidate negli ultimi anni risulta comunque rilevante quella dell’invecchiamento della popolazione, trend che viene confermato anche nel 2025 dall’aumento degli indicatori demografici:

– l’età media è pari a 45,8 anni(era uguale a 45,7 anni nel 2024, a 44,3 anni nel 2016). Il dato a livello nazionale dell’età media per il 2024 era pari a 46,9, dunque Trento è più “giovane” di oltre un anno rispetto alla media italiana.

– l’indice di vecchiaia è pari a 206,0(ovvero ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni ci sono oltre 200 persone di età superiore ai 65 anni. Era pari a 199,8 nel 2024, mentre nel 2016 era 160,3. Per l’Italia questo indice, nel 2024, era più elevato, attestandosi a 207,7).

– la percentuale dei residenti di età “65 e oltre” è pari al 24,9 % (era al 24,6% nel 2024, al 22,3% nel 2016).

– la percentuale di popolazione fino a 14 anni nel 2025 è pari al 12,1% (nel 2024 era del 12,3%, in Italia dell’11,9%).

– le persone over 80 raggiungono l’8,2% (nel 2024 l’8,1%, nel 2016 il 6,9%). Sul territorio cittadino ci sono 41 persone ultracentenarie, di cui 8 sono uomini.

Aumenta il numero di famiglie, in particolare quelle unipersonali.

Sul territorio ci sono 56.192 famiglie, in aumento di 449 nuclei rispetto all’anno precedente. Il numero di componenti medi rimane pari a 2,1, come nel 2024. Si conferma il trend in aumento delle famiglie composte da una sola persona, che costituiscono il 43,5% del totale dei nuclei. Vi è una grande differenza tra le persone che vivono da sole: per quanto riguarda i nuclei unipersonali di sesso femminile, che sono in numero maggiore di quelli maschili (53,3% dei nuclei monofamiliari), sono principalmente collocate nelle fasce d’età più elevate e, spesso, sono anche vedove, mentre la maggior parte di famiglie unipersonali maschili, sono costituite da uomini “giovani” e celibi.

Aumento dei residenti stranieri.

I residenti con cittadinanza straniera presenti in anagrafe sono 14.307, in aumento rispetto al 2024 (+443 persone) e costituiscono il 12,0% del totale degli iscritti all’Anagrafe, percentuale in crescita dall’anno scorso, in cui il dato era pari all’11,6%. Nel 2024 la percentuale di stranieri a livello italiano era pari al 9,2% . Rispetto al 2023 il numero di stranieri è aumentato sia nel Comune di Trento (+0,5%) e, in maniera più consistente, in Italia (+3,2%).

Gli stranieri sono caratterizzati da una struttura per età più giovane rispetto a quella degli italiani. L’età media degli stranieri è pari a 35,7 anni (quella dei soli residenti con cittadinanza italiana è di 47,2 anni). Le tre cittadinanze maggiormente rappresentate sono la rumena (2.091 persone), la pakistana (1.585) e l’albanese (1.146). Nel 2025 sono state 547 le nuove acquisizioni di cittadinanza italiana (60 in meno rispetto al 2024). Le acquisizioni avvengono principalmente per residenza (53,9%).

Matrimoni in calo.

Sono 309 i matrimoni celebrati nel corso del 2025, 34 in meno di quelli del 2024. Sono stati celebrati 59 matrimoni con rito religioso (19,1% – era il 23,3% nel 2024) e 250 con rito civile (80,9%). Anche a livello italiano si registra in generale un calo del numero di matrimoni nel decennio. Se si confrontano gli ultimi dati a disposizione si evidenzia come nel 2024 ci siano stati, in Italia, oltre 173 mila matrimoni, in calo del 5,9% rispetto al 2023. Nello stesso periodo nel Comune di Trento, il numero è rimasto costante.

Nomi e cognomi più diffusi.

Tra i nati nel corso del 2025, i nomi maggiormente scelti sono Alice (15 bambine), Emma (15) e Camilla (12) e, per i maschi, Leonardo (16 bimbi), Riccardo (12), e Edoardo (11). Anna (1.016 cittadine) e Andrea (1.585 residenti) si confermano ancora i nomi più diffusi sull’intero territorio comunale. Anna ha un’età media pari a 49,6 anni, Andrea pari a 42,5.

Tra i cittadini stranieri il nome più utilizzato è Elena, ce ne sono, infatti, 70 principalmente rumene e moldave, seguito da Maria (70 donne), con le stesse nazionalità. Per i maschi il nome più diffuso è Muhammad (141 persone), principalmente costituto da persone di nazionalità pakistana. Il secondo nome più diffuso è Mohamed (66 uomini, principalmente marocchini e tunisini).

Il cognome in testa alla classifica tra gli italiani rimane Tomasi con 798 residenti, ma il numero è in calo negli anni basti pensare che nel 1991 erano oltre 1.110 le persone con questo cognome. Singh è il cognome più rappresentato nella popolazione straniera (115 persone).

Gli omonimi.

Considerando le combinazioni nome e cognome, le più diffuse sono Tomasi Alessandro, Andrea o Marco e Raza Ali per i maschi (tutti con frequenza 15), Tomasi Giulia per quanto riguarda le donne (frequenza 11).

(Fonte: Comune di Trento)