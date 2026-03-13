NoiSiamoLeScuole, tra Trento e Bolzano scuole più innovative con il PNRR

Nuovi edifici scolastici, servizi più adatti alle esigenze delle famiglie e laboratori per una didattica più innovativa. È questo il quadro raccontato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il progetto #NoiSiamoLeScuole, che questa settimana accende l’attenzione sugli interventi realizzati con i fondi del PNRR in Trentino-Alto Adige, tra le province di Bolzano e Trento.

Il video racconto del Ministero è dedicato in particolare a quattro esperienze: la microstruttura per la prima infanzia di Teodone, frazione di Brunico, la nuova mensa della scuola primaria di Varna, la nuova scuola primaria “De Gasperi” di Mezzocorona e i laboratori STEM dell’Istituto comprensivo dello stesso comune trentino.

A Brunico, nella frazione di Teodone, il Comune ha realizzato una microstruttura per la prima infanzia attraverso la ristrutturazione di spazi già esistenti, con l’obiettivo di creare ambienti in grado di favorire lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini e la loro autonomia. La struttura è integrata con la scuola dell’infanzia e rappresenta un servizio importante per le famiglie del territorio, in particolare per quelle delle frazioni. Il progetto punta anche a sostenere la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, grazie a un’organizzazione flessibile e a un contesto pensato per garantire ai più piccoli stabilità e serenità nella quotidianità.

Sempre in provincia di Bolzano, la scuola primaria di Varna dispone ora di una mensa più ampia e accogliente, realizzata per rispondere alla crescita del numero di alunni registrata negli ultimi anni. Il nuovo spazio consente agli studenti di pranzare insieme in un ambiente più funzionale e confortevole. La mensa viene presentata non solo come un servizio per la scuola, ma anche come un luogo di socialità e inclusione, dove i bambini possono rafforzare le relazioni con i compagni e dove l’organizzazione dei pasti favorisce la collaborazione tra alunni più grandi e più piccoli.

Per quanto riguarda il Trentino, il progetto ministeriale si sofferma su Mezzocorona, dove nasce la nuova scuola primaria “De Gasperi”, parte dell’Istituto comprensivo del paese. L’edificio viene descritto come moderno, sostenibile, flessibile, luminoso e accogliente, con spazi interni ed esterni pensati per adattarsi ai bisogni degli studenti e a una didattica innovativa. Nel progetto è prevista anche una collaborazione con il MUSE di Trento, attraverso un percorso di co-progettazione che coinvolgerà i docenti e l’utilizzo di spazi polifunzionali.

Accanto al nuovo edificio, l’Istituto Comprensivo di Mezzocorona ha sviluppato anche attività laboratoriali grazie ai finanziamenti PNRR dedicati a Nuove competenze e nuovi linguaggi. I laboratori hanno offerto a ragazze e ragazzi esperienze nei campi delle lingue, della chimica, dell’informatica e della robotica, seguendo un approccio di learning by doing, cioè basato sull’apprendimento attraverso l’esperienza diretta e la sperimentazione. Gli studenti hanno così potuto lavorare con strumenti e tecnologie professionali, affrontando attività concrete di osservazione scientifica, analisi e programmazione.

Il progetto si inserisce in una linea di investimento del PNRR che punta alla costruzione di nuove scuole in tutta Italia. A livello nazionale è prevista la realizzazione di 212 nuovi plessi scolastici, attraverso interventi di sostituzione edilizia gestiti dagli enti locali proprietari degli edifici. I progetti selezionati devono rispondere a criteri di sostenibilità, apertura al territorio e capacità di accogliere una didattica innovativa, con completamento previsto entro il 2026.