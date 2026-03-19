Umberto Bossi, l’ultimo ideologo: quando la politica aveva ancora un’idea

La morte di Umberto Bossi lascia un vuoto nella politica italiana. Ma a mancare non è soltanto l’uomo. È un certo modo di essere politici — quello di chi costruisce un mondo attorno a un’idea, e poi ci vive dentro fino in fondo.

La sua figura emerge sul finire degli anni Ottanta, in un passaggio storico decisivo. Il comunismo crolla, le grandi ideologie del Novecento si dissolvono, la politica si svuota progressivamente di senso e si avvia verso la gestione, il compromesso, la tecnica, la mera economia. Bossi fa l’opposto. Non occupa lo spazio lasciato libero: lo ridefinisce. Perché Bossi non nasce dentro il sistema. Nasce contro il sistema.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, l’Italia è attraversata da una frattura profonda: tra società e partiti, tra Nord produttivo e Stato centrale, tra cittadini e rappresentanza. La Lega intercetta quella frattura e la organizza politicamente. Non inventa il malessere — lo rende visibile, gli dà voce, gli dà una bandiera. Nel 1992, mentre il sistema dei partiti si sgretola sotto i colpi di Tangentopoli, la Lega si afferma collegando la protesta territoriale alla denuncia della “partitocrazia romana”. Non è ancora potere. È già delegittimazione del potere.

Bossi non si limita a protestare. Costruisce. E nel costruire, dà forma a un’idea.

La Padania non è uno slogan. È una costruzione simbolica: un’identità politica fondata su territorio, lavoro, appartenenza, capace di tenere insieme la ribellione contro le élite e la definizione di un popolo distinto, quasi di una comunità separata. Pontida non è una festa ma un rito — la bandiera, i simboli, il richiamo storico, il “Va’ pensiero” — tutto concorre a creare una dimensione che supera la politica ordinaria e sconfina nel mito. In un’epoca in cui le ideologie muoiono, Bossi ne costruisce una nuova. Grezza e imperfetta agli occhi dei critici, ma potentissima.

Proprio per questo ha contribuito a rendere indifendibile la Prima Repubblica. Non abbattendola direttamente, ma svuotandola di legittimità, mostrandola per ciò che era diventata: distante, autoreferenziale, incapace di rappresentare una parte del Paese.

Ma ogni costruzione ideologica, quando incontra il potere, cambia.

Nel 1994 la Lega entra al governo. Per la prima volta, una forza nata contro il sistema lo attraversa — ma ne esce pochi mesi dopo, rompendo, rifiutando l’assimilazione. Si consolida il mito della Lega come forza disposta a sacrificare il potere pur di restare se stessa. Nel 1996 arriva la proclamazione simbolica della secessione. Poi, lentamente, il ripiegamento. L’adattamento. La Lega resta, resiste, ma cambia. E il punto di rottura definitivo arriva nel 2012, quando Bossi è costretto a farsi da parte dopo gli scandali interni. Da lì in avanti, il partito si salva — ma si trasforma.

Con Matteo Salvini, il populismo regionalista diventa nazional-populismo. Il nemico cambia: non è più solo Roma, ma l’Europa, la globalizzazione, l’immigrazione. Cambia soprattutto il popolo di riferimento. La Lega non è più solo il Nord. È anche il Sud — proprio quel Sud che, all’origine, rappresentava il simbolo di ciò contro cui si combatteva.

La frattura più profonda, però, non è geografica. È di natura.

Bossi, nel bene e nel male, anteponeva il sentimento al calcolo. La politica per lui non era amministrazione ma visione, appartenenza, una forma di fede laica che giustificava lo scontro, la provocazione, la rottura. Oggi quella dimensione sembra dissolta, sostituita dalla comunicazione, dall’adattamento continuo, dalla ricerca del consenso immediato.

Eppure, paradossalmente, la Lega è oggi uno dei pilastri più stabili del sistema politico italiano. Governa, tratta, media. È diventata istituzione. La contraddizione si compie: un uomo che ha costruito la sua forza sulla rottura lascia in eredità un partito che vive di integrazione; un movimento nato per dividere diventa una forza che unifica; un’idea radicale si trasforma in pratica di governo.

Ma forse non è un tradimento. Forse è una legge della politica: ogni forza che dura abbastanza a lungo smette di essere contro il sistema e finisce, inevitabilmente, per diventarlo.

Resta allora una domanda, che va oltre Bossi. Può esistere ancora una politica che non sia solo gestione? Può esistere ancora qualcuno disposto a credere davvero in un’idea — anche rischiosa, anche divisiva — invece di adattarsi?

Se la risposta è no, allora Umberto Bossi non è stato soltanto un protagonista del passato. È stato l’ultimo di una specie ormai estinta.

M.S.