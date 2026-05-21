Cerimonia Inaugurale del Festival dell’Economia 2026

La ventunesima edizione del Festival dell’Economia di Trento si apre in un clima globale segnato da crisi e dall’emergere di nuovi poteri tecnologici e geopolitici. L’edizione 2024, dedicata al tema “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”, propone oltre 300 eventi e 700 relatori in cinque giorni, con l’obiettivo di riflettere sul futuro delle nuove generazioni.

Durante la cerimonia inaugurale al Teatro Sociale, introdotta dal coro della Sosat, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha ricordato la crescita del Trentino da terra di emigrazione a polo di innovazione e dialogo internazionale. Sono stati commemorati Giampaolo Pedrotti, storico capo ufficio stampa della Provincia, ed Edmund Phelps, economista scomparso di recente.

Un videomessaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha richiamato la necessità di sostenere i giovani europei, soprattutto sul tema del costo della vita, e di rafforzare la cooperazione politica dell’UE.

A chiudere la cerimonia un dialogo serrato e importante con il cardinal Gianfranco Ravasi, che ha riflettuto sul problema dei giovani oggi, tra linguaggio duro, violenze, ricerca della felicità e velocità nel vivere il proprio essere, ricerca di un futuro, sulla pista segnata dalla giornalista di Radio 24 che ha condotto il pensiero su un auspicio di apertura, di rilancio, di positività.

Gli interventi istituzionali hanno sottolineato molti aspetti che saranno oggetto di questa edizione del festival.

l’importanza del Festival come spazio di confronto aperto (Colaiacovo, Gruppo 24 Ore);

il ruolo centrale dei giovani, coinvolti anche come relatori (Tamburini, Il Sole 24 Ore);

la collaborazione tra istituzioni e la forte identità culturale e internazionale di Trento (Ianeselli, sindaco);

il contributo dell’Università e la necessità di ascoltare le aspettative dei giovani (Deflorian, rettore);

il lavoro corale di organizzatori, volontari e forze dell’ordine (Rossini, Trentino Marketing).

La cerimonia si è conclusa con un dialogo tra il cardinale Gianfranco Ravasi e la giornalista Tonia Carolano sul rapporto tra giovani e società contemporanea.

Festival dell’Economia di Trento | 20 – 24 maggio 2026 Martina Cecco