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Edizione di successo, il Festival economia 2026 chiude i battenti

Di martinacecco
Sviluppo economico come priorità sociale Nella foto: Giovanni Battaiola; Maurizio Rossini; Federico Silvestri; Flavio Deflorian; Monica Baggia; Carmela Colaiacovo; Maurizio Fugatti; Emanuele Orsini; Fabio Tamburini

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Il Festival dell’economia di Trento 2026 si è chiuso con un successo senza precedenti, come dichiarato con orgoglio dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Quest’anno l’evento ha registrato un’edizione record con ben 45mila presenze di pubblico, superando ogni aspettativa. Un risultato straordinario che testimonia la crescita costante e il richiamo sempre più forte del Festival a livello nazionale e internazionale.

La 21esima edizione del Festival, svoltasi in cinque intense giornate, ha visto la partecipazione di 830 relatori e l’organizzazione di circa 350 eventi, tra conferenze, dibattiti, workshop e incontri divulgativi. Questo ricco palinsesto ha offerto contenuti di qualità, affrontando temi economici attuali con un approccio pluralista e interattivo, valorizzando soprattutto il coinvolgimento diretto del pubblico, che ha partecipato numeroso con domande e interventi. Un elemento fondamentale che ha reso il Festival non solo un momento di riflessione, ma anche una manifestazione popolare e accessibile.

Un effetto buono sul territorio

Un altro dato significativo è stato l’occupazione delle strutture ricettive di Trento, che hanno raggiunto il 95% di occupazione, segno evidente dell’attrattiva turistica e culturale generata dall’evento. Ciò ha contribuito anche a dare nuovo impulso all’economia locale, confermando Trento e il Trentino come poli di riferimento per eventi di rilievo internazionale.

Fugatti ha voluto ringraziare tutti i protagonisti che hanno reso possibile questo grande successo: dal Sole 24 Ore e Trentino Marketing alle forze dell’ordine e ai tecnici, fino al team dell’Ufficio stampa della Provincia, che ha gestito per la prima volta la comunicazione del Festival senza il suo storico responsabile Giampaolo Pedrotti. Sul palco del Teatro Sociale, durante i saluti conclusivi, Maurizio Fugatti ha condiviso la soddisfazione con i rappresentanti della squadra organizzativa, tra cui Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore e direttore scientifico del Festival, Federico Silvestri e Maria Carmela Colaiacovo, rispettivamente AD e presidente del Gruppo 24 ORE, Gianni Battaiola e Maurizio Rossini, presidente e AD di Trentino Marketing, oltre al rettore Flavio Deflorian e all’assessora Monica Baggia per il Comune di Trento.

Una kermesse molto partecipata

Uno degli aspetti più evidenti di questa edizione è stata la centralità dei giovani, che si sono confermati protagonisti attivi negli incontri e nelle discussioni, portando freschezza e nuove prospettive. Questa attenzione alle nuove generazioni è considerata strategica per costruire il futuro del Festival e del territorio.

Guardando avanti, Fugatti ha annunciato che l’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con l’obiettivo di consolidare sempre di più il Festival come un luogo aperto di confronto e dialogo, capace di interpretare le sfide del presente e sviluppare visioni per il domani. Da segnalare una novità importante: il Festival comincerà martedì 18 maggio e si concluderà sabato 22 maggio con una grande festa cittadina che coinvolgerà tutta Trento, offrendo così un momento di celebrazione collettiva oltre agli appuntamenti culturali.

In sintesi, il Festival dell’economia di Trento 2026 ha rappresentato un traguardo eccezionale sotto molti punti di vista: numeri, contenuti, partecipazione e impatto sul territorio. Una manifestazione che continua a crescere, diventando sempre più un punto di riferimento per l’Italia e l’Europa, capace di coniugare economia, cultura e società in un’esperienza unica e coinvolgente.

martinacecco
martinacecco
Giornalista pubblicista e facebook blogger. Scrivo per Donnissima il blog in rosa dal 2005. Dirigo Secolo Trentino e Liberalcafé. Laureata in Filosofia Politica presso l'Università degli Studi di Trento. Lavoro dal 2024 come PR e Merchandiser presso Eventi, GDO, Retail e Ristorazione. Collaboro con YouGov per il monitoraggio degli andamenti di mercato come Data Insert. Ho concluso un mastering post laurea, la Scuola di Formazione Politica presso la Fondazione Luigi Einaudi. Sto frequentando il Master in Giornalismo presso la RCS Business Academy, presso il Corriere della Sera.Nel tempo libero scrivo poesie, brevi saggi, innesti filosofici, pratico molto sport. Socio sostenitore di Secolo Trentino e Lodi Liberale, sostengo UNHCR per i rifugiati politici e alcune associazioni che pagano cure mediche per malattie rare e supporti tecnici per i disabili. :-)

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