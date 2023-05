Festival dell’Economia di Trento: si parte!

Manca poco alla 18a edizione del Festival dell’Economia di Trento organizzata dal Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento. Domani mattina, giovedì 25 maggio, Trento aprirà i battenti della prima giornata del Festival. Molti gli eventi e intrattenimenti. Alle 18:00, al Teatro Sociale, andrà in scena la cerimonia inaugurale, nella quale saranno la giornalista Francesca Fagnani insieme al Cardinale Gianfranco Ravasi, a introdurre il tema “Il domani: oltre le illusioni e le delusioni”.

Festival dell’economia 2023 [ Michele Lotti Archivio Ufficio Stampa PAT]

Il Festival parte in quarta e con più di 60 eventi, si preannuncia una prima giornata che non dovrebbe tradire le attese. Nella mattinata si comincia con vari talk e panel, nel mezzo anche varie attività ludiche come il Monopoly in Piazza Fiera o la Sfida a suon di parole, un concorso di argomentazione e contro-argomentazione attorno a tematiche di carattere civico e sociale.

Nell’edizione in cui il focus andrà sul futuro, “per analizzare le linee guida del cambiamento e le sfide del nuovo mondo”, spicca alle 10:45 l’evento “Le nostre idee di economia” nel quale Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, dialogherà su temi d’attualità al Teatro Sociale.

A mezzogiorno, il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni presiederà un dialogo sulle politiche economiche intitolato “La via europea alla crescita sostenibile”, presso la Sala Depero del Palazzo della Provincia.

Data la situazione mondiale attuale, risalta l’intervento di Sir Alex Younger, a capo del servizio segreto di intelligence britannico dal 2014 al 2020, che parlerà di Geopolitica all’evento denominato “Pandemia, guerra, crisi energetica e climatica, minaccia cyber: il mondo sta davvero cambiando?”, presso il Palazzo della Regione, alle 14:00.

Il primo rappresentante del Governo a debuttare a Trento sarà il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che interverrà al Teatro Sociale alle ore 15.00 sul tema “L’Europa della Difesa”, e che sarà preceduto dall’omaggio dell’Aeronautica Militare al Festival dell’Economia con il sorvolo alle 14.00 nel cielo della provincia trentina di due velivoli AMX del 51* Stormo di Istrana, in occasione del Centenario della propria costituzione che cade questo anno.

Due dei sei premi Nobel presenti al Festival, interverranno giovedì. Alle 15:30, presso l’aula Kessler del dipartimento di sociologia, Robert Shiller, premio Nobel per l’Economia del 2013, parlerà di come emozioni e paure influenzano gli investimenti. Tawakkul Karman, Nobel per la Pace del 2011, invece, dialogherà sul tema geopolitico intitolato “Le frontiere dell’Africa”, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Geremia, alle 16:30.

Molti anche i protagonisti dell’economia reale nella prima giornata del Festival: il Presidente dell’Enel Paolo Scaroni interverrà alle 11.00 al Palazzo della Regione su “Corporate governance in Italia e nel mondo”, Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Ceo Pirelli & C. Spa, parlerà di Europa vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina alle 12.15 alle Marangonerie, e Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato Marcegaglia Holding, che alle 14.30 in Sala Depero introdurrà il panel “Gli aiuti di stato americani alle imprese e la reazione europea”.

Alle 18:00 avrà luogo la Cerimonia inaugurale al Teatro Sociale. I protagonisti del panel saranno la giornalista Francesca Fagnani e il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, i quali introdurranno il tema de “Il domani: oltre le illusioni e le delusioni”.

Gli ospiti dell’inaugurazione saranno Flavio Deflorian, rettore dell’Università degli Studi di Trento, Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia di Trento, Franco Ianeselli, Sindaco di Trento, Edoardo Garrone, Presidente Gruppo 24 ORE, Mirja Cartia d’Asero, Amministratrice Delegata Gruppo 24 ORE, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, Radio 24, Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business de Il Sole 24 ORE ed Enrico Salza, Presidente Tinexta.

Sul sito festivaleconomia.it è disponibile il programma della quattro giorni del Festival dove poter consultare la presenza di tutti i relatori che interverranno.