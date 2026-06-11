Raimondo Frau guida il Trentino alla Costituente di Futuro Nazionale a Roma

Anche il Trentino-Alto Adige sarà presente alla Costituente nazionale di Futuro Nazionale, in programma a Roma sabato 13 e domenica 14 giugno. A rappresentare il territorio sarà Raimondo Frau, referente regionale di Indipendenza, indicato come delegato regionale del Comitato 638.

La partecipazione alla due giorni romana viene letta dal coordinamento regionale come un passaggio politico rilevante per il percorso di radicamento avviato negli ultimi mesi sul territorio. Attorno alla figura di Frau si è infatti raccolta una comunità di iscritti e simpatizzanti che guarda alla nascita del nuovo soggetto politico come a un’occasione per portare anche le istanze trentine e altoatesine dentro un quadro nazionale più strutturato.

«Questo è solo il primo passo di un lungo percorso di responsabilità e di amore per la Patria e per il territorio Trentino», ha dichiarato Frau. Nelle intenzioni del referente regionale, l’impegno nazionale non dovrebbe indebolire l’attenzione verso le specificità locali, ma al contrario rafforzarne la rappresentanza all’interno del nuovo progetto politico.

La Costituente di Roma segnerà una tappa centrale nel percorso di Futuro Nazionale, il partito promosso dall’europarlamentare Roberto Vannacci. L’appuntamento arriva dopo la confluenza di Indipendenza, il movimento guidato da Gianni Alemanno, all’interno della nuova formazione.

Il passaggio viene presentato dai promotori come la costruzione di un’area sovranista e identitaria più organizzata, capace di unire la visibilità politica di Vannacci con l’esperienza militante e amministrativa proveniente dal movimento di Alemanno. Un’operazione che, anche in Trentino-Alto Adige, punta a trasformare una presenza politica ancora in fase di consolidamento in una struttura territoriale più riconoscibile.

Per Frau e per la delegazione regionale, quindi, l’appuntamento romano non rappresenta soltanto una partecipazione simbolica alla fase fondativa del partito. È anche il punto di partenza di un lavoro politico che dovrà misurarsi con il territorio, con le sue autonomie e con la capacità di tradurre il richiamo nazionale di Futuro Nazionale in una presenza concreta anche a livello locale.