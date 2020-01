Bonaccini su Borgonzoni e Santelli su Callipo

Secondo le proiezioni di voto in Emilia Romagna vince – seppure sulla forbice bassa – la coalizione di sinistra mentre in Calabria stravince il centro destra.

I risultati non sono ancora ufficiali, parliamo di proiezioni. Matteo Salvini ha fatto un intervento gradevole di ringraziamento a Lucia Borgonzoni commentando che “finalmente in Emilia Romagna c’e’ stata una partita’. Silvio Berlusconi ha telefonato in diretta a Jole Santelli che era senza voce ringraziandola “per la grande vittoria” facendo commuovere e piangere Tajani presente al momento del primo discorso.

Nicola Zingaretti ha ringraziato il movimento delle sardine attribuendo loro il merito della buona affluenza alle urne e ha ricordato che il PD proviene da due scissioni. Che sente vicinanza a Stefano Bonaccini che si appresta a sedere la vittoria contro l’estrema destra della Lega di Salvini.

Le narrazioni dei tre leader di partito sono molto diverse. I pentastellati invece come da protocollo non commentano durante lo spoglio. Del resto poco hanno ora da dire.

Proiezioni in dettaglio ore 1.00

Alle ore 23 l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata del 67,67%, 30 punti in più rispetto al 37,76% della precedente consultazione di riferimento del 2014. L’affluenza per le elezioni regionali in Calabria, alle ore 23, è stata del 44,32%: il dato è praticamente stabile rispetto al 44,16% della precedente consultazione di riferimento.

Insomma tutto rinnovato a niente di nuovo tranne che i numeri: se lo scrutinio emiliano conferma le proiezioni il MoVimento 5 Stelle e’ finito. Questo diventa particolarmente grave perche’ la chiusura di alcune sezioni rimaste senza seguito comporta la fine di una agonia politica.

La seconda proiezione del voto in Emilia Romagna diffusa dalla Rai dà Bonaccini sostenuto dal centrosinistra al 48,6%; Borgonzoni, sostenuta dall’alleanza di centrodestra, al 45,5%. Secondo la stima della seconda proiezione del voto in Calabria sempre diffusa dalla Rai, il candidato Jole Santelli, xentrodestra, è al 50,9%, Callipo per il centrosinistra si ferma al 31,3%.

MC

Proiezioni di Porta a Porta ore 1.00

I risultati potranno essere chiarificatori di una grande corsa del centro destra sia a nord che a sud. La Lega non arriva al governo emiliano ma entra a testa alta in regione. Si attendono inoltre i risultati locali per capire dove e come l’elettorato si e’ diviso i voti.

Per il MoVimento 5 Stelle si presenta un momento decisivo: chiudere o cambiare.

Il PD effettivamente stupisce e recupera terreno rispetto alle ipotesi preliminari di una sconfitta. Perde pero’ il suo appeal di partito leader unico e non buca la scena.

In una campagna elettorale giocata male in un contesto economico restrittivo e in una situazione di governo nazionale poco gradito e poco sensuale la corsa per le regionali diviene ogni volta occasione per lo spulcio dei piccioni.

Errore pensare che questa vittoria avrebbe determinato o determinera’ qualcosa per il Governo nazionale. Vero invece che potra’ sancire la fine della pacifica convergenza a sinistra del triangolo Toscana Marche Romagna. Infatti l’elettorato non ha una compattezza unicolore. Le cose sono cambiate. Un nuovo bipolarismo bussa alla porta.