Giornale trentino pubblica analisi sul vaccino anti Covid-19. Ma è una fake news

Nelle scorse ore una nota testata giornalistica locale ha pubblicato una intervista a Loretta Bolgan, dottoressa in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche con un dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche, in merito ad una analisi che la stessa avrebbe compiuto sul vaccino anti Covid-19.

Nell’articolo è stato affermato come Loretta Bolgan abbia avuto un accesso diretto al vaccino anti covid-19, svolgendo pure analisi in merito. Questo, stando a quanto afferma Butac, noto sito di debunking, sarebbe una vera e propria fake news.

Nello specifico Bufale Un Tanto Al Chilo evidenzia come, nonostante l’articolo facesse riferimento al vaccino contro il coronavirus, sia Loretta Bolgan che la sua intervistatrice parlassero invece di analisi su altri tipi di vaccino, svolte oltre un anno fa. Analisi peraltro, smentite da un collega e membro della Camera, il Dottor. Marco Bella.

Per quanto riguarda il Covid-19, Loretta Bolgan non avrebbe partecipato ad alcuna analisi sul presunto vaccino, l’unico riferimento conosciuto tra la dottoressa e il virus è un libro che la stessa avrebbe pubblicato durante la pandemia con alcune sue considerazioni in merito ad un eventuale vaccino.