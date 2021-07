Segnana: “La scelta giusta di riaprire le RSA”

“Upipa – queste la riflessione di Segnana – ha chiesto a tutte le Apsp del Trentino di organizzare questo appuntamento nell’arco del fine settimana per ricordare tutti coloro che ci hanno lasciato in questo anno e per celebrare un momento di raccoglimento assieme ai familiari. Ma non solo, anche per guardare al futuro con fiducia”.L’evento è stato voluto dall’Unione provinciale istituzioni per l’assistenza per celebrare simbolicamente la ripartenza nel 2021 nelle strutture trentine.

“La riapertura ai parenti – sottolinea Segnana – è sicuramente stata la scelta più giusta e più bella, stante la situazione dei contagi e il grande sforzo per la vaccinazione effettuato all’interno delle strutture. Ringraziamo le Rsa e le Apsp per l’adesione alla campagna. Allo stesso tempo, ricordiamo coloro che ci hanno lasciato, non solo per il Covid. Voglio inoltre includere un ringraziamento a tutti i familiari che hanno dovuto sopportare il distacco dai propri cari a causa della pandemia e che hanno compreso la gravità del momento e tutti gli operatori che lavorano all’interno delle strutture”.La situazione attuale nelle Rsa trentine, conclude l’assessore, è positiva e non ci sono state situazioni di particolare attenzione: “L’importante è continuare sempre a mantenere un grande impegno nelle misure anti-contagio, il rispetto delle norme di igiene e l’uso dei dispositivi dove è previsto”.